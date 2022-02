(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Un empate con sabor a poco, principalmente por el desarrollo del primer tiempo y las oportunidades que generó Jorge Newbery ante un rival que poco hizo para llevar un empate tan valioso.

El Lobo empató y no jugó bien durante la segunda etapa. Así también lo consideró Bruno Elorrieta, quien dialogó con PDC, cuando terminó el encuentro. “Nos quedamos con el sabor amargo, no tanto por el empate sino por como jugamos el segundo tiempo. No pudimos hacer lo queríamos y nos vamos con un sabor amargo”, dijo el defensor.

Elorrieta admitió que Newbery no pudo “mostrar el juego que logramos hacer en el primer tiempo, no pudimos hacerlo en el segundo tiempo y por eso lo empataron y se llevaron más ellos que nosotros”.

De cara a lo que viene, el defensor aseguró que la vuelta en el Alto Valle de Río Negro será “durísima porque es una final”, no obstante se mostró confiado en que Lobo se quedará con la victoria. “Nosotros de visitantes tampoco hemos perdido así que estamos tranquilos, vamos a trabajar el partido para tratar de ganarlo”, sentenció Elorrieta, sabiendo que esto es fútbol y todo empatada.