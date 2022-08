La llegada del ex arquero de la Selección Argentina a Boca sigue generando novedades en el mundo deportivo. Anoche, el presidente de Racing fue duro con “Chiquito” luego de que firmara con el Xeneize. “Me duele verlo con la de Boca”, dijo.

Víctor Blanco no ocultó su malestar sobre el flamante refuerzo de Boca y aseguró: “Racing hizo todo para que vuelva Romero pero él se decidió por Boca. Le abrimos las puertas para que se entrene, le pusimos su nombre a una cancha… Me duele verlo con la de Boca, Racing es un club muy grande”, lanzó el presidente de Racing, contradiciendo las palabras del uno, quien en la conferencia de su presentación dijo que “si me hubiese llamado Racing también hubiera dicho que sí, pero esa propuesta nunca llegó”.

Sin embargo, esta mañana, Eliana Guercio publicó su punto de vista en su Instagram donde disparó con munición. HACE CLICK ACÁ PARA TERMINAR DE LEER LA NOTA