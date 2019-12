Huracán anunció esta tarde a su nueva incorporación, Sebastián Tureo. El volante de 20 años formó parte del plantel del "Globo" en el Regional 2019, pero el entrenador Thiago Errazu no lo utilizó dentro del campo de juego. En las últimas semanas, Tureo fue noticia por su viaje a Colombia, dado que se probó en Deportivo Cali, pero no quedó porque en el club se encontraban en pleno cambio de dirigencia y los nuevos dirigentes le anunciaron a Tureo que no iba a ser tenido en cuenta. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA