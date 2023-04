El ex jugador y ahora técnico de la ‘Lepra’, Gabriel Heinze, tuvo un cruce con un periodista en la conferencia de prensa, luego del empate 0-0 en el estadio Marcelo Bielsa, por la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol.

"Que fue lo que intentaste, porque a Djorkaeff Reasco se lo vio incomodo" fue justamente la consulta, a lo que el 'Gringo' respondió de manera sorpresiva: "¿Él te dijo eso? ¿Cómo vas a decir algo que vos no sabés? Esto es una cosa tremenda. Si querés hablamos de posicionamiento en el fútbol, pero no de una persona que no tenés ni idea".