(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Este jueves por la noche, la Selección Argentina confirmó la lista oficial de 23 jugadores convocados para el Mundial Sub 20 que se disputará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Entre los seleccionados está Ian Subiabre, jugador de River Plate y oriundo de Comodoro Rivadavia, quien llevará nuevamente el sello de su ciudad en esta importante competencia internacional.

LA DECISIÓN QUE TOMÓ RIVER CON IAN SUBIABRE TRAS SER CONVOCADO AL MUNDIAL SUB 20

Sin embargo, la convocatoria de Subiabre generó controversia debido a la situación contractual que mantiene con River. Un reconocido periodista de TNT Sports y vinculado al mundo millonario, sorprendió a todos al informar una inédita medida que tomó la Comisión Directiva con el futbolista comodorense. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ