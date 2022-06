El Torneo Nacional de Clubes Adultos “B” de handball ya tiene acción en Comodoro

En el primer día, Dorrego y Juventud Unida, por duplicado, las mujeres de Mitre, Banco Provincia, Handball Norte, Acha, Independiente Chivilcoy y Belgrano de San Nicolás, y los varones de NS Luján, Godoy Cruz, Nueva Generación, Tupungato y SAG Polvorines sumaron los primeros triunfos de un torneo que tiene transmisión por streaming de varios partidos de la etapa clasificatoria, como así también de semifinales. A su vez contará con televisación de ambas finales por Deportv.

Por el torneo femenino, en el Grupo A Juventud Unida superó a UN Cuyo 29:21 e Independiente Chivilcoy a las locales de Nueva Generación 25:24, en el B, Mitre le ganó a Independiente de Santo Tomé 24:18 y Banco Provincia de Mar del Plata a Centro Asturiano de Rosario 27:19.

En el Grupo C, Dorrego venció a la Municipalidad de Maipú 38:23 y Acha de Mar del Plata a Cinco Saltos de Río Negro 29:22, y en el D, Handball Norte derrotó a Rada Tilly 41:14 y Belgrano de San Nicolás a Centenario de Neuquén 22:20.

En tanto en varones, SAG Polvorines le ganó a Muzio de Trelew 39:22 y Godoy Cruz a Tiro Federal de Bahía Blanca 33:25, ambos por el Grupo A, mientras que en el B, Luján venció a Once Unidos de Mar del Plata 32:29 y la Escuela Municipal de Cipolletti y Automovil Club de San Nicolás igualaron en 17.

En el Grupo C Dorrego derrotó a Meraki de Neuquén 31:19 y la Municipalidad de Tupungato hizo lo propio frente a Belgrano de San Nicolás 34:26, en tanto que en el Grupo D, Nueva Generación superó a Somisa de San Nicolás 28:23 y Juventud Unida a Chaco For Ever 31:28.

PROGRAMACIÓN

Canchas:

1) Gimnasio Municipal N°2

2) Gimnasio Escuela N° 722 de Próspero Palazzo

3) Gimnasio Municipal N°4

TORNEO FEMENINO

Segunda jornada clasificatoria | Martes 21 de junio

P.17 / C.1 / D / 10:00hs / ABC – HANDBALL NORTE

P.18 / C.2 / D / 10:00hs / BELGRANO SAN NICOLAS – LANÚS

P.19 / C.3 / B / 10:00hs / INDEPENDIENTE SANTO TOME – CENTRO ASTURIANO

P.23 / C.1 / C / 14:00hs / MUNI. MAIPÚ – ACHA

P.22 / C.3 / A / 11:45hs / INDEPENDIENTE CHIVILVOY – JUVENTUD UNIDA

P.24 / C.2 / C / 14:00hs / CINCO SALTOS – DORREGO

P.27 / C.2 / B / 15:30hs / BANCO PROVINCA – MITRE

P.28 / C.1 / A / 17:20hs / UNIV. CUYO – NUEVA GENERACIÓN

P.32 / C.3 / D / 20:00hs / LANÚS – ABC

P.33 / C.3 / D / 18:30hs / RADA TILLY – BELGRANO SAN NICOLAS

TORNEO MASCULINO

Segunda jornada clasificatoria | Martes 21 de junio

P.20 / C.1 / D / 11:45hs / NUEVA GENERACIÓN – JUVENTUD UNIDA

P.21 / C.2 / D / 11:45hs / SOMISA – MUNI. KM5

P.25 / C.3 / A / 14:00hs / S.A.G. POLVORINES – TIRO FEDERAL

P.26 / C.1 / A / 15:40hs / GODOY CRUZ – MUZIO

P.104 / C.3 / B / 15:30hs / ONCE UNIIDOS – ESC. CIPOLLETI

P.29 / C.2 / B / 17:00hs / A.C. SAN NICOLAS – LUJAN

P.30 / C.3 / C / 17:00hs / MUNI. TUPUNGATO – DORREGO

P.14 / C.1 / D / 20:45hs / NUEVA GENERACIÓN – MUNI. KM5

P.35 / C.2 / C / 18:30hs / MERAKI – BELGRANO SAN NICOLAS

P.34 / C.2 / D / 20:00hs / CHACO FOR EVER – SOMISAO

RESULTADOS DÍA LUNES 20 DE JUNIO

TORNEO MASCULINO

Primera jornada clasificatoria

P.3 / C.3 / B / 14:00hs / ESC. CIPOLLETI 17 : 17 A.C. SAN NICOLAS

P.6 / C.3 / B / 15:30hs / LUJAN 32 : 29 ONCE UNIDOS

P.7 / C.1 / A / 17:20hs / TIRO FEDERAL 25 : 33 GODOY CRUZ

P.10 / C.1 / D / 19:00hs / NUEVA GENERACIÓN 28 : 23 SOMISA

P.11 / C.2 / C / 19:00hs / DORREGO 31 : 19 MERAKI

P.12 / C.3 / C / 18:30hs / BELGRANO SAN NICOLAS 26 : 34 MUNI. TUPUNGATO

P.15 / C.3 / D / 20:00hs / CHACO FOR EVER 38 : 31 JUVENTUD UNIDA

P.31 / C.2 / A / 20:30hs / MUZIO 22 : 39 S.A.G. POLVORINES

TORNEO FEMENINO

Primera jornada clasificatoria | Lunes 20 de junio

P.1 / C.1 / A / 14:00hs / UNIV. CUYO 21 : 29 JUVENTUD UNIDA

P.2 / C.2 / B / 14:00hs / MITRE 24 : 18 INDEPENDIENTE SANTO TOME

P.4 / C.2 / B / 15:40hs / CENTRO ASTURIANO 19 : 27 BANCO PROVINCIA

P.5 / C.1 / C / 15:40hs / DORREGO 38 : 23 MUNI. MAIPÚ

P.8 / C.3 / D / 17:20hs / RADA TILLY 14 : 41 HANDBALL NORTE

P.9 / C.2 / C / 17:20hs / ACHA 29 : 22 CINCO SALTOS

P.13 / C.1 / A / 20:40hs / INDEPENDIENTE CHIVILCOY 25 : 24 NUEVA GENERACIÓN

P.16 / C.3 / D / 21:30hs / BELGRANO SAN NICOLAS 22 : 20 ABC