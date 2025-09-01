El fin de semana se jugaron cuatro partidos pendientes del torneo Por Nosotras y quedaron dos juegos sin disputarse.

De la programación difundida en un comienzo, el segundo partido entre Comodoro FC y Caleta Córdova se suspendió dos horas antes de la hora pactada. Los dos equipos habían jugado en el “Puerto” el viernes por la noche y terminaron 2-2.

El sábado, en Valle C, Florentino Ameghino ganó 2-1 en condición de visitante y se llevó los tres puntos para kilómetro 3.

En tanto, el domingo la actividad se concentró en el “Parque”, donde la CAI se impuso 1-0 frente a Petroquímica B, y ahora la diferencia con Ferrocarril del Estado es de cuatro unidades.

La jornada cerró con el encuentro entre un General Saavedra diezmado que no presentó suplentes por lesiones y otros compromisos de sus jugadoras y Petroquímica, que hizo su negocio. Las de km 8 se impusieron 4-1, sumando así su octava victoria en el certamen.

En la semana se armará la programación, seguramente con la fecha 22 del torneo Por Nosotras, donde Ferro visitará a Ameghino, la CAI jugará con Comodoro FC y San Martín visitará a Newbery, en los destacados.

RESULTADOS

Caleta Córdova: 2 / Comodoro FC: 2

Oeste: 1 / Ameghino: 2

Petroquímica B: 0 / CAI: 1

Saavedra: 1 / Petroquímica: 4

PENDIENTES

Newbery vs Caleta Córdova

Comodoro FC vs Caleta Córdova