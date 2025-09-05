(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) En una noche cargada de emoción y afecto, Lionel Messi vivió su despedida oficial con la camiseta de la Selección Argentina en territorio nacional.

Acompañado por sus tres hijos —Thiago, Mateo y Ciro—, el capitán ingresó al estadio Monumental en un gesto que conmovió a todos los presentes.

EL TIERNO MOMENTO DE MESSI CON SUS HIJOS EN EL MONUMENTAL

El escenario fue el enfrentamiento ante Venezuela, correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Pero antes de que comenzara el partido, la imagen que quedó para la historia fue la del encuentro de Messi con sus hijos en el túnel de acceso al campo de juego. Uno a uno, el astro argentino se fundió en tiernos abrazos con cada uno, mientras Antonela Roccuzzo y el resto de la familia observaban desde un palco, emocionados.

El momento mostró no solo la estrella del fútbol, sino también al padre afectuoso y cercano. Entre risas, Messi corrigió el peinado de Mateo y Thiago, aconsejándoles que se peinaran para el otro lado, un gesto simple pero lleno de cariño. Ya en el campo, los chicos acompañaron a su papá durante el himno nacional, permaneciendo a su lado en los instantes más sensibles, cuando el capitán parecía a punto de quebrarse.

"Lo vamos a vivir de esa manera, especial y con toda la familia", había anticipado Messi días atrás luego de la semifinal de la Leagues Cup con Inter Miami, y cumplió su promesa. Fue un instante futbolero pero también profundamente humano, un capítulo que quedará grabado en la memoria de los hinchas argentinos y en la propia historia del fútbol.

La despedida de Messi en Argentina no fue un adiós simple, sino una celebración en familia, un momento para atesorar que trasciende la cancha, y un recuerdo imborrable para todos los que lo vieron jugar y amar al país que lo vio nacer.