El terrible relato de un ex Jorge Newbery que vivió la inundación de Bahía Blanca: 'El agua llegaba hasta mi pecho, fue una locura'"

(Pasta de Campeón - ADNSUR) . La tragedia golpeó con fuerza a Bahía Blanca. Las intensas lluvias desbordaron ríos y anegaron barrios enteros, dejando una estela de destrucción, víctimas fatales y cientos de familias sin hogar.

En medio de este escenario desolador, el futbolista Gonzalo Tarifa, quien tuvo un paso por Jorge Newbery Comodoro Rivadavia y actualmente juega en Olimpo, relató en exclusiva cómo transitó estos días de incertidumbre y desesperación.

"Fue una situación horrible. Por suerte, en lo personal no fui afectado directamente, aunque estuvimos sin luz y sin agua. Algunos compañeros ya recuperaron el servicio, así que nos vamos ayudando entre todos", contó Tarifa.

Los escalofriantes detalles de las hermanas de 1 y 5 años desaparecidas tras el temporal en Bahía Blanca

El jugador describió el impacto que sufrió la ciudad: " Lo que perdió la gente es tremendo. Caminás por algunas zonas y la marca del agua está a la altura del pecho. Yo mido 1,77 metros, así que imaginate la magnitud del desastre ".

Además, relató las dificultades cotidianas que debieron afrontar. "Tuve que salir a buscar energía para cargar el celular. Frente a mi casa hay un club de básquet que por suerte nos da agua para lavar cosas. También fui a la casa de un compañero que tenía luz y pudimos comer ahí. Pero hay gente que perdió todo", lamentó.

Quién era el hombre patagónico que intentó auxiliar a las hermanas desaparecidas en Bahía Blanca

Sobre la situación del club, el futbolista confirmó que Olimpo está cumpliendo un rol clave en la emergencia: "El estadio se está usando como punto de aterrizaje de helicópteros para asistir a las zonas más afectadas. No fui todavía al predio donde entrenamos, pero me dijeron que está completamente inundado".

"Lo que perdió la gente es tremendo. Caminás por algunas zonas y la marca del agua está a la altura del pecho. Yo mido 1,77 metros, así que imaginate la magnitud del desastre".

Tarifa también recordó su paso por Comodoro Rivadavia y mencionó la inundación que sufrió la ciudad en 2017. "No me tocó vivirlo, pero me contaron lo que pasó en aquel momento. Ahora me toca experimentarlo en primera persona, es muy duro", expresó.

Una familia comodorense quedó varada en Bahía Blanca tras sufrir el devastador temporal en la ruta 3

Por último, el jugador destacó la solidaridad que empieza a movilizarse en todo el país. "Sé que hay muchas colectas, compañeros de otras provincias me escribieron para ver cómo pueden ayudar. Ojalá que todo esto pase pronto y la gente pueda empezar a reconstruir sus vidas", concluyó.