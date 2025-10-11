El Team Moresco sumó dos nuevas medallas en el Mundial de Taekwon-do ITF Union y el domingo irá por más

El Team Moresco de Comodoro Rivadavia continúa destacándose en el Mundial de Taekwon-do ITF Union, sumando medallas y clasificando a instancias finales.

Durante la tercera jornada, el equipo local logró en Buenos Aires resultados destacados que reflejan el entrenamiento y la trayectoria de sus atletas.

En la categoría de lucha de 12 a 13 años, Briana Titton alcanzó el tercer puesto, asegurando una medalla de bronce para la delegación argentina. De manera similar, Brianna Chaile obtuvo el tercer lugar en la categoría de 10 a 11 años, sumando otro gran resultado que refuerza la presencia del equipo en el podio internacional.

El Team Moresco obtuvo su primer podio en el Mundial de Taekwon-do ITF Union

En la categoría adulta de 18 a 35 años, peso 70 a 75 kg, Iara Jaramillo se clasificó para la final que se disputará el domingo a las 09:00. Con este resultado, la atleta asegura al menos un segundo puesto y mantiene la expectativa de un posible oro. La clasificación de Jaramillo marca un paso importante para el Team Moresco, demostrando que los atletas de Comodoro Rivadavia pueden competir al más alto nivel en el escenario internacional.

Además de los logros deportivos, Rocío Moresco recibió un reconocimiento especial al ser elegida escolta de la bandera de la delegación argentina durante el evento.

El jueves, Rocío Moresco, en la categoría de 14 a 17 años, 3° Dan, logró subirse al podio tras quedarse con el tercer puesto.

El Mundial de Taekwon-do ITF Union es un torneo internacional que reúne a 1.250 competidores provenientes de 20 países, entre ellos Estados Unidos, Irlanda, Rusia, México, Etiopía, Costa Rica, España, Italia e Inglaterra, entre otros.

La competencia incluye modalidades de formas y lucha, con distintas categorías por edad y grado de cinturón.

El Team Moresco, liderado por Rubén Moresco, continúa consolidando su trayectoria en el taekwon-do, con entrenamientos intensivos y una planificación estratégica que busca la excelencia en competencias nacionales e internacionales.