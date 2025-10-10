El Team Moresco obtuvo su primer podio en el Mundial de Taekwon-do ITF Union

Este jueves comenzó en Buenos Aires el Mundial de Taekwon-do ITF Union, un torneo internacional que reúne a 1.250 competidores provenientes de 20 países, entre ellos Estados Unidos, Irlanda, Rusia, México, Etiopía, Costa Rica, España, Italia e Inglaterra, entre otros.

La competencia incluye modalidades de formas y lucha, con distintas categorías por edad y grado de cinturón.

La delegación de Comodoro Rivadavia estuvo presente a través del Team Moresco. En la primera jornada, el equipo local presentó a tres competidores en la modalidad de formas: María Phillips, Facundo Borchuk y Rocío Moresco. La joven Rocío, en la categoría de 14 a 17 años, 3° Dan, logró subirse al podio tras quedarse con el tercer puesto.

“Terminamos la primera jornada el jueves, tuvimos tres competidores y Rocío Moresco quedó tercera en formas, pudimos meter un podio”, expresó Rubén Moresco, referente del equipo, en comunicación con ADNSUR.

El viernes continuará la participación de la delegación. A primera hora competirán en formas Briana Titton, Brianna Chaile e Iara Jaramillo, mientras que en la modalidad de lucha será el turno de Facundo Borchuk y María Phillips.

El Mundial de Taekwon-do ITF Union no solo es un certamen deportivo de alto nivel, sino también un punto de encuentro para el intercambio cultural y técnico entre atletas de distintas partes del mundo.

La actuación de Rocío Moresco y el resto del equipo refleja el trabajo constante de entrenamientos, disciplina y dedicación que caracteriza a la escuela. Además, consolida a Comodoro Rivadavia como un referente en el taekwon-do dentro de la Patagonia y en competencias internacionales.

El torneo continuará durante el fin de semana, con más competencias, y se espera que el Team Moresco busque ampliar su presencia en los podios y consolidar su experiencia frente a atletas de alto nivel de distintos países.