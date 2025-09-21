(PASTA DE CAMPEÓN - ADNSUR) En el fútbol argentino hay historias que parecen escritas para la gloria y, sin embargo, toman caminos inesperados. La de este delantero es una de ellas. Con apenas 15 años, ya había sido transferido por una cifra llamativa debido a la crisis económica de su club formador. Rápidamente, vistió la camiseta de un gigante del país, integró la Selección Argentina juvenil y hasta estuvo en la órbita de un poderoso de la Premier League.

A los 27 años, lejos de las luces de los estadios europeos y después de recorrer destinos tan diversos como Rumania, Chipre, Uruguay, México y Brasil, decidió volver al país para relanzar su carrera desde el Torneo Regional Federal Amateur, la cuarta categoría de los equipos indirectamente afiliados a AFA.