El sueño intacto: Deportivo Madryn logró un heroico empate ante All Boys y sigue en la cima

Con nueve jugadores, Deportivo Madryn consiguió un valioso empate 0-0 frente a All Boys en el estadio de Floresta, un resultado que le permitió conservar la punta de la Zona A de la Primera Nacional con tres puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Atlanta.

El equipo dirigido por Leandro Gracián sufrió dos expulsiones durante el encuentro: Germán Rivero recibió la roja a los 41 minutos del primer tiempo y Agustín Sosa a los 28 minutos del segundo. A pesar de jugar casi media hora con dos jugadores menos, Deportivo Madryn mostró solidez y logró mantener el marcador, que resulta fundamental en la lucha por la clasificación.

Con este empate, el Aurinegro sumó 57 puntos y se consolidó en la primera posición, mientras que Atlanta quedó segundo con 54 unidades y San Miguel tercero con 48. La próxima fecha será clave para los madrynenses, que recibirán en el estadio Abel Sastre a Arsenal de Sarandí, último en la tabla con apenas 31 puntos.

Por su parte, Atlanta visitará el viernes el estadio Pedro Martiarena para enfrentar a Gimnasia y Tiro desde las 22 horas, buscando acortar distancias en la lucha por el ascenso.

El resultado en Floresta confirma a Deportivo Madryn como un equipo competitivo, capaz de sobreponerse a situaciones adversas y afianzarse como candidato en la exigente Primera Nacional.