Franco Mastantuono, una de las mayores promesas surgidas de las inferiores de River Plate, vivió un jueves inolvidable al cumplir 18 años y ser presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid. Firmará un contrato por seis temporadas, hasta junio de 2031.

El acto protocolar tuvo lugar en la Ciudad Real Madrid, donde el joven mediocampista posó junto al presidente Florentino Pérez, quien expresó palabras de bienvenida y elogio hacia esta joya del fútbol argentino.

En este contexto, Pérez calificó a Mastantuono como "uno de los mayores talentos que han emergido en el mundo del fútbol" y destacó la vinculación histórica entre River Plate y Real Madrid, recordando a leyendas como Alfredo Di Stéfano, ícono y presidente de honor del club blanco.

Por su parte, el propio Franco expresó su emoción y gratitud: "Es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño como futbolista y como persona". Quiero transmitir esa alegría con ustedes, pero sobre todo quería agradecer a mi gente, son indispensables para mí; a mamá, papá, a Valen, a Lu, los quiero mucho, y me enorgullece que estén ahí y que lo puedan disfrutar.

Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta. Quiero agradecerles a todos: al presidente, a Xabi y a todo su equipo por confiar en mí, a la gente del club y a todos los empleados. Quería agradecerles y que sepan que van a estar con un hincha más dentro de la cancha. Hala Madrid, agregó el ex River.

POR QUÉ MASTANTUONO USARÁ LA CAMISETA 30 EN EL REAL MADRID

Finalmente, Mastantuono utilizará el dorsal número 30 en su estreno, manteniendo el mismo que llevaba en River, y será inscrito inicialmente en el Real Madrid Castilla, el equipo filial, para guardar un cupo en el plantel principal por posibles fichajes de última hora.

El Real Madrid pagó alrededor de 45 millones de euros por su transferencia, cifra que incluye variables y que lo convierte en uno de los fichajes más importantes de la temporada.

El joven, que ya fue citado a la selección mayor de Argentina, se caracteriza por su juego criterioso, la pausa, la capacidad para filtrar pases, su velocidad en la conducción y regates potentes. Se convirtió en el jugador más joven en anotar con River, a los 16 años y meses, y debutó con la Albiceleste casi a los 18 años, batiendo récords en ambos casos.

El contrato firmado incluye una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros y un salario anual estimado en cuatro millones de euros, reflejando la confianza del club en su talento y proyección.

De esta forma, el Real Madrid sigue así una tradición de incorporar jóvenes talentos argentinos que luego se consolidan en su plantilla, siguiendo los pasos de figuras como Gonzalo Higuaín, Fernando Gago, Ángel Di María y, por supuesto, la leyenda Alfredo Di Stéfano.