El rugby femenino en Argentina atraviesa una etapa de maduración y visibilización que, aunque progresiva, aún carga con desafíos estructurales y culturales. En esa trama, las historias de quienes se animan a romper barreras y a escribir páginas nuevas para las futuras generaciones resultan indispensables. Pierina Guerello, de 19 años, nacida y formada en Comodoro, es hoy uno de esos nombres que enorgullecen al sur argentino.

Su reciente convocatoria a Las Yaguaretés M20, la selección femenina de rugby argentino, para participar del Encuentro Pre Panamericano en Córdoba, en el Club Taborin, no solo representa un logro individual sino también un mensaje claro: en la Patagonia hay talento y merece ser potenciado.

Desde sus inicios en Deportivo Portugués hasta su presente en la exigente escena del rugby bonaerense, Pierina ha transitado un camino marcado por la perseverancia, los cambios bruscos y la resiliencia. Lo suyo no fue un tránsito fácil ni inmediato.

De Comodoro a Buenos Aires: una transición deportiva y emocional

Pierina comenzó su relación con la ovalada a los 15 años, motivada por su entorno familiar. “Llegué al club por familia ya que ellos estuvieron siempre metidos en portu y me dieron la idea de arrancar un nuevo deporte así que si tengo que tener alguien clave es mi familia”, cuenta con naturalidad. Desde ese instante, el club lusitano se convirtió en su refugio deportivo y emocional. Allí no solo aprendió a tacklear y correr en la cancha, sino también a construir vínculos y absorber valores que hoy forman parte de su vida.

Sobre aquella etapa inicial, Guerello guarda un cariño particular. “Mi etapa en Portugués la recuerdo con mucho amor, formé las amistades más lindas que tengo y valores muy fuertes pero sí o sí marcó el fin de una etapa en mi vida muy clave, a pesar de que al momento de volver a Comodoro todo siga igual. Tanto como recuerdos de partidos o entrenamientos, para mí el club es como el lugar donde me encuentro siempre conmigo y con todo lo que pasé para llegar a donde estoy”, reconoce.

Pero como suele ocurrir en las trayectorias que demandan evolución y nuevos desafíos, el ciclo en la ciudad del viento tuvo un cierre natural. Luego de practicar la modalidad seven y haber disputado partidos por años, debía tomar una decisión que la ayude a seguir creciendo en el ámbito deportivo. Así fue que, persiguiendo nuevas oportunidades, decidió mudarse a Buenos Aires luego de terminar sus estudios secundarios y jugar en Centro Naval.

La transición no fue sencilla. Más allá de adaptarse a una nueva ciudad y un entorno competitivo completamente distinto, Pierina debió reconfigurarse deportivamente. En Buenos Aires, la modalidad de juego habitual es el 12, lo cual implicó aprender conceptos, reglas y dinámicas distintas a las que conocía. “Tuve que aprender un juego totalmente distinto y con nuevas reglas que yo desconocía. Por suerte tanto mi equipo como el staff siempre me tuvo paciencia para poder aprender lo nuevo para mí”, confiesa.

La Patagonia y el rugby femenino

Hablar de rugby femenino en Patagonia es, en muchos sentidos, hablar de resistencia. La carencia de difusión, los prejuicios sociales y la ausencia de competencia regular son obstáculos recurrentes que dificultan el crecimiento sostenido. Pierina lo sabe en carne propia. “En general es muy difícil de sostener un crecimiento, pero en la Patagonia es algo mucho más difícil aún, la falta de difusión y estereotipos es un gran peso en contra del crecimiento y es muy difícil para los clubes tener un equipo fijo y estable ya que siempre aparecen nuevas trabas para poder disfrutar del deporte”, explica.

Esa sensación la comparte con Camila Contreras, jugadora oriunda de Río Gallegos, formada en Calafate y actual integrante de Las Yaguaretés: “Con Cami nos cruzamos en partidos desde que estamos en juveniles, y actualmente compartimos academia los martes y jueves así que sí, la conozco y me parece tremenda jugadora y una genia en todos los aspectos”, destaca Pierina.

Lejos de desalentarla, esa adversidad se transformó en energía. Su recorrido es ejemplo de que, con esfuerzo, se puede llegar. Para muchas chicas patagónicas, su convocatoria es más que una noticia deportiva; es una reivindicación social y cultural.

"El mensaje que les daría a las chicas que recién están empezando es que no dejen de lado la perseverancia y el sentimiento de pertenecer, que las ganas de ser mejor para vos y para tu equipo sean más fuertes que las trabas o estereotipos, el rugby es un deporte hermoso que te deja millones de enseñanzas tanto para el deporte como para la vida en general y sin duda vale la pena probarlo y vivirlo".

El salto al alto rendimiento y su convocatoria a las Yaguaretés

Desde hace poco más de cuatro meses, Pierina se incorporó a la Academia de Alto Rendimiento de la UAR, un espacio reservado para jugadoras con potencial de selección. Su ingreso fue el primer paso concreto hacia el ámbito nacional. “Cuando me enteré, no lo podía creer. Estaba re mil agradecida por tenerme en cuenta para vivir esta experiencia”, relata.

El próximo 12 y 13 de julio tendrá su participación oficial en la concentración nacional durante el Encuentro Pre Panamericano, donde Las Yaguaretés M20 enfrentarán a selecciones de nivel continental como Brasil, Paraguay, Perú y un combinado M23 de Córdoba. Allí, compartirá plantel con jugadoras de gran calidad, pero asegura que lo afronta con ansiedad positiva. “Estoy muy entusiasmada por los amistosos internacionales que se vienen el fin de semana, ansiosa y con ganas de vivir la experiencia y disfrutar de lo que más me gusta hacer y encima junto pibas que manejan un nivel excelente”, resume.

Un sueño que se empieza a materializar

Más allá de la camiseta celeste y blanca, Pierina tiene claro su objetivo máximo: debutar como Yaguareté en un test match oficial. “Un sueño sería debutar como Yaguareté con la celeste y blanca pero creo que las cosas son paso a paso y me gusta que sean así porque llegan sin dar aviso y me gusta disfrutar el proceso”, sostiene.

Para Pierina, este presente también es una revancha personal. Hace algunos años, una lesión de rodilla puso en pausa su carrera y tuvo que luchar para lograr continuar: “Le dedicaría este momento a la Pieri de 16 años con la rodilla rota y un montón de objetivos por cumplir adelante, que no se rindió nunca y a pesar de las bajas siempre miró para arriba”, afirma.

Legado y mensaje para la ciudad

La relación con su ciudad natal sigue intacta. Recibe mensajes de apoyo de amigas, familiares y ex compañeras, que celebran su presente y la tienen como símbolo: “Me ponen muy contenta y me siento muy agradecida de los mensajes que recibo de la gente que me apoya desde allá, siempre los tengo en mi corazón y lo celebraremos a la vuelta con nuevas anécdotas y mucho cariño”, anticipa.

También quiso dedicarle palabras a su versión adolescente: “Si tuviese que decirle algo a Pierina de 15 años sería que confíe en ella, que todo esfuerzo da su recompensa, que su constancia y disciplina sirvieron para inspirar a demás chicas y demostrarse así misma que cuando se quiere, se puede”.

Pierina Guerello encarna esa clase de deportistas que, además de competir, cargan con la misión de abrir caminos. Su recorrido desde Comodoro hasta Las Yaguaretés es un ejemplo de constancia, disciplina y amor por el juego. En una disciplina donde la equidad y el crecimiento todavía son deudas pendientes, su irrupción en las juveniles del seleccionado argentino es un mensaje contundente de que el talento no entiende de geografías. Y que, tarde o temprano, cuando se trabaja con convicción, las oportunidades llegan.

En ella se resumen los valores esenciales del rugby: pertenencia, respeto, humildad y superación. Y así como ella tuvo que reinventarse una y otra vez para estar donde está, seguramente inspirará a muchas chicas más a creer en su potencial, a pesar de las adversidades.

DEDICATORIAS DE PERSONAS IMPORTANTES EN LA VIDA DE PIERINA

SU MAMA:

"Creo que la frase más significativa en este momento es: -se me infla el pecho de orgullo-. Feliz por todo lo que le toca vivir y como siempre les digo y les repito mamá está muy orgullosa!"

LUNA, SU HERMANA:

"Como hermana mayor me pone súper contenta que esté cumpliendo sus objetivos y sueños, más allá lo más importante para mi es que sea feliz, y a juzgar por su cara después de los partidos me puedo quedar tranquila de que lo es!"

TIOS Y PRIMAS:

"Pierina hermosa, verte luchar por tus sueños con tanta pasión y entrega nos llena el corazón de orgullo. Sabemos cuánto esfuerzo ponés en cada entrenamiento, en cada partido, y por eso queremos recordarte algo muy importante: nunca dejes de disfrutar.

Viví cada momento con alegría, con esa energía hermosa que te caracteriza. Jugá con el alma, reíte a carcajadas, abraza fuerte, y sácale el jugo a esta etapa de tu vida que es única e inolvidable. Porque cuando se hace con amor y alegría, todo se vuelve más lindo, más fuerte, más verdadero.

Desde el primer día estamos alentándote, y seguimos siendo tus fans número uno, Siempre.

Los tíos y las primas te amamos con todo el corazón, y te llevamos en cada grito de aliento, en cada aplauso, en cada emoción.

Ah… y no te olvides de firmarnos las botellas… vos sabes por qué".

ALEJANDRO, FAMILIAR:

"Nacida en el Club Deportivo Portugués, donde empezó a escribir su historia, una lesión fuerte la dejó al borde del adiós. Muchos pensaron que no volvería. Pero no la conocían.

Volvió con más fuerza, más garra, y el fuego intacto.

Hoy no es casualidad: es consecuencia.

De su sacrificio, de su hambre, de su corazón".

SU NOVIO, NACHO:

"Sinceramente no sé cómo arrancar esto, pero sé que lo que estás logrando es algo enorme, verte crecer así me llena de orgullo y felicidad, verte jugar y cumplir tus sueños me llena el corazón, sobre todo por lo buena persona que sos. Así que seguí firme y nunca dejes de creer en vos misma que vas a llegar muy lejos, te amo".

FLOPY Y MALE, MEJORES AMIGAS:

"Pieri es el reflejo de que la garra se demuestra todos los días, en esos pequeños esfuerzos que, con el tiempo, la hacen gigante. Para nosotras, es una emoción inmensa y una tremenda satisfacción verla llegar tan lejos, sabiendo que cada paso lo dió con el corazón, con pasión y con ese amor inmenso que le pone a todo lo que hace!"