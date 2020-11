"Riquelme, uno de mis ídolos en mi infancia", respondió Thomas Müller en su cuenta de Twitter, en una respuesta a UEFA Champions League, que consultaba sobre "¿Quién tuvo la suerte de ver jugar a Riquelme?", con imágenes de un partidazo que hizo en un Villarreal vs Inter de Milan.

Riquelme - one of my idols in my childhood 👍🏼⚽️😀 https://t.co/rbsay94I39