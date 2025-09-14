(PASTA DE CAMPEÓN - ADNSUR) El automovilismo argentino volvió a escribir una página dorada en el TCR World Tour, y el protagonista central fue el joven patagónico Ignacio Montenegro. El piloto de Rada Tilly, con 20 años, se subió al tercer escalón del podio en la Carrera 2 disputada en The Bend, Australia, para completar un 1-2-3 histórico junto a Néstor Girolami y Esteban Guerrieri.

Montenegro, que había largado más retrasado, aprovechó una maniobra clave en los primeros giros: mientras Guerrieri avanzaba sobre el francés Aurélien Comte, el radatilense mostró temple y oportunismo para superar a sus rivales tras un toque que involucró al propio Guerrieri y a Joshua Buchan. Ese movimiento lo catapultó a la tercera posición, que defendió con autoridad hasta el final.

En la punta, el cordobés Girolami superó a Comte en la primera curva y construyó desde allí una victoria impecable, la segunda en esta temporada. Guerrieri, con el Honda Civic Type R, terminó segundo y sigue firme en la pelea por el campeonato.

Pero la gran noticia para el sur argentino fue la confirmación de Montenegro como una realidad en el automovilismo internacional. El podio se completó con Comte en cuarto lugar y Buchan en quinto, en una carrera que quedará marcada por el dominio argentino y, sobre todo, por el ascenso imparable de un piloto que lleva la bandera de Rada Tilly al mundo.