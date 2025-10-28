El joven piloto radatilense Ignacio “Nacho” Montenegro contó sus sensaciones y el impulso con el que encara esta nueva etapa, tal como dio a conocer de manera exclusiva PDC.

El joven piloto de Rada Tilly, Ignacio “Nacho” Montenegro, anunció oficialmente su vuelta a Bullet Sport Management, la reconocida agencia internacional que representa a figuras del automovilismo mundial como su amigo Franco Colapinto. En redes sociales de la nueva empresa que lo patrocina, expresó su alegría por retomar un vínculo que definió como “una relación de confianza, objetivos compartidos y pasión por el futuro”.

Nacho Montenegro vuelve a dar un paso importante en su carrera internacional. El piloto radatilense, una de las grandes promesas del automovilismo argentino, anunció su regreso a Bullet Sport Management, la agencia que lo acompañó en sus primeros pasos en Europa allá por 2020 en la F4 española y que gestiona a talentos destacados en diferentes categorías.

La AFA le dio por ganado a Deportivo Madryn el partido suspendido ante Gimnasia de Jujuy: triunfo 3-0 y multa al “Lobo” jujeño
Bullet Sports Management on Instagram: "🇦🇷Bullet Sports Management is proud to welcome rising Argentine talent Ignacio “Nacho” Montenegro back to its roster. At 20, Nacho is one of touring car racing’s rising stars. After claiming the TCR South America Championship title, he dominated TCR Spain in 2024, shone in TCR Europe with wins and podiums, and won Gold at the FIA Motorsport Games. Now in the 2025 TCR World Tour, he sits seventh overall and continues his rise with our support. Welcome back, Nacho! 💙"

Su retorno a Bullet representa mucho más que un movimiento contractual: es un nuevo capítulo en una trayectoria que combina talento, determinación y ambición internacional. La alianza con la agencia británica busca potenciar su carrera deportiva y abrirle puertas en el competitivo mundo del automovilismo europeo.

Montenegro, que continúa sumando experiencia en circuitos internacionales y es protagonista de la TCR World Series con el equipo, atraviesa un momento de madurez deportiva y personal. Con esta reincorporación a Bullet, el radatilense reafirma su objetivo de seguir creciendo dentro de las grandes categorías y mantener el camino que lo proyecta hacia el máximo nivel del automovilismo mundial.

Escándalo en Independiente: un jugador pidió perdón tras viralizarse un video con alcohol, droga y dólares
Bullet Sports Management on Instagram: "Nacho Montenegro: “Coming back to work with Bullet truly feels like coming home. We built a strong relationship back in 2020, and I’ve always valued the trust and support they’ve given me. I’m really excited to start this new chapter together with the same passion, the same goals, and an even stronger drive for what’s ahead.”"
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer