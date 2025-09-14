El primer dolor de cabeza de Scaloni: una lesión inesperada sacude a la Selección a meses del Mundial
Una lesión de alta gravedad sacudió la planificación de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026: un jugador que formó parte de las Eliminatorias y peleaba por un lugar en la lista sufrió la rotura del tendón de Aquiles y quedó automáticamente descartado.
(PASTA DE CAMPEÓN - ADNSUR) La Selección Argentina cerró su camino en las Eliminatorias Sudamericanas con el primer puesto asegurado y la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el bolsillo. Sin embargo, no todas son buenas noticias para Lionel Scaloni, que acaba de recibir un golpe durísimo en la previa a la cita mundialista.
En las últimas horas, un futbolista que había sido parte del proceso eliminatorio y que soñaba con ganarse un lugar en la lista final sufrió una gravísima lesión, de esas que no sólo sacuden a un club, sino también a toda una Selección. Una jugada desafortunada lo obligó a salir en camilla y encendió las alarmas inmediatamente.
Recién comenzada su temporada en Europa, el argentino ingresó desde el banco y apenas pudo estar cinco minutos en cancha antes de desplomarse. El diagnóstico no tardó en llegar: rotura del tendón de Aquiles derecho, una lesión que lo dejará fuera de acción entre 6 y 8 meses.