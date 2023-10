NEW BALANCE El olímpico Joaquín Arbe y Alejandra Carinao se quedaron con la Corrida New Balance de Comodoro El chubutense Joaquín Arbe fue el gran ganador de la Corrida New Balance que se llevó a cabo esta mañana en Comodoro. En segundo lugar culminó el atleta local David Rodríguez y en tercera posición llegó Miguel Maza. En mujeres, Alejandra Carinao finalizó en el primer puesto, mientras que Andrea Avilés y Liliana Rodriguez finalizaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.