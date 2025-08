El club San Martín es un club de barrio, donde en un 90% de sus jugadores son chicos del club. Y es el lugar de contención que encuentran cuando salen de la escuela, pero son dos horas al día o tres donde a veces eso no alcanza o no es suficiente para esos chicos.

Luego de la foto que se viralizó donde los chicos de séptima división posaban en el vestuario con un arma de juguete, anoche se reunieron en el SUM para hablar al respecto y poder reflexionar jugadores, padres, cuerpo técnico y comisión directiva.

“Se habló sobe la foto que salió, el significado y el problema que nos trae como institución, como club. Le pedimos a los padres de los chicos que tomemos conciencia de la magnitud que puede tener. Las redes te marginan y hay que tener cuidado. No es la imagen que nosotros pretendemos dar”, explicó esta mañana el presidente del club Pablo Oyarzo en una charla con Pasta de Campeón.

San Martín tomó una decisión luego de la foto viral del fin de semana

El dirigente que salió a hablar apenas paso el suceso el fin de semana entiende como es la situación, y remarca: “al ser un club de barrio marginado, la gente confunde las cosas. Tenemos que cambiar esa imagen, y reflexionamos entre todos sobre las consecuencias que trajo subir una foto así, y como lo tomo la sociedad”

De la reunión de ayer participaron los padres, jugadores de las formativas, el cuerpo técnico, y cada uno pudo dar su punto de vista. "Coincidimos en que tenemos que cambiar esa imagen”, remarcó Oyarzo.

Ya el año pasado había ocurrido un caso parecido donde San Martín fue noticia y no por cosas buenas,pero supieron hablarlo en aquel momento con el plantel femenino, que terminó llegando a la definición del torneo Clausura donde quedaron subcampeonas. “El año pasado nos pasó con el femenino algo similar. Una chica puso un estado de whatsapp y luego Ferro no quería venir a jugar, y nos pidieron más policías. No es lo que queremos mostrar, somos un club de barrio pero sirvió ese ejemplo que también se habló”, recordó.

REFLEXION Y BALANCE POSITIVO

El dirigente entiende el momento y la situación en la que están. “Todos coincidimos en que hay que reflexionar sobre estas cosas. Fue una reunión positiva”, recalcó Oyarzo quien además comentó que "los padres manifestaron su disconformidad con lo que sucede en las canchas, no puede ser que se insulte tanto en las categorías formativas. Eso condiciona también a ellos, y los condiciona. La semana anterior hubo agresiones en una cancha, y los padres hablaron sobre eso también, cómo controlar eso, y vamos a tratar de sumar a los padres para que también controlen eso en la cancha, al menos cuando somos locales”.

Sobre lo que se vive en el torneo Integración en todas las canchas es que siempre hay insultos de afuera hacia adentro, y eso no ayuda en nada. “En las inferiores hay que identificar en la cancha a los sectores para que no hay cruces. No es como en la Primera, y es un pasito para querer cambiar esas cosas. Todo suma, y no es bueno que se insulten afuera porque condiciona a los chicos dentro de la cancha”, subrayó Oyarzo.

El presidente de San Martín se mostró conforme por la reunión, y aclaró que es la tercera cita con padres y jugadores en lo que val del año. “Creo que la reunión fue bastante buena, se pudo hablar con los chicos, y con los padres. Todos coincidimos en dar una buena imagen, y que no siempre sea San Martín el que salga en los medios por estas cosas, y si trabajar para que en formativas las cosas cambien. Ya tuvimos varias reuniones acá, los padres nos han ayudado a limpiar el predio y pintaron los bancos de suplentes. Nosotros tomamos conciencia después de esto que nos tocó vivir y sirvió como un espacio de reflexión. La imagen la cambiamos entre todos”, cerró su presidente Pablo Oyarzo.