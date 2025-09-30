Un mensaje publicado en redes sociales se volvió viral en Comodoro Rivadavia y puso sobre la mesa una discusión sensible: los límites en el fútbol infantil.

El texto, acompañado de imágenes de nenes de apenas 6 años, cuestiona la manera en que algunos adultos transmiten la competencia a los más chicos, olvidando que a esa edad el deporte debe ser sinónimo de juego, aprendizaje y diversión.

“Se gana, se pierde y se aprende”

El posteo, firmado por un papá, apunta a los comportamientos que se repiten en canchas de la ciudad: roces innecesarios, golpes y mensajes contradictorios que reciben los niños. “ Si un nene de 6 años termina llorando en vez de terminar contento por jugar un partido, vamos recontra mal ”, señala la publicación, que fue compartida cientos de veces en Comodoro.

El descargo pone el foco no solo en las actitudes de los propios nenes, sino principalmente en las enseñanzas que bajan desde entrenadores y padres. “ No está bien lastimar a otro nenito/ta porque este es un deporte de amigos, enseñanzas y diversión ”, remarca el texto.

El debate abierto refleja una preocupación que crece en muchas familias: la sobreexigencia a edades tempranas y la falta de pedagogía en la formación deportiva. “Hasta los mismos profesionales te dicen que se empieza a competir a los 13/15 años”, recuerda la publicación, llamando a replantear las prioridades en el fútbol infantil.

Una enseñanza que trasciende la cancha

Más allá de los resultados, el fútbol en la niñez debería ser una herramienta para sembrar valores: respeto, compañerismo, amistad y esfuerzo compartido. Lo que los chicos aprenden a los 6 años no son títulos ni tablas de posiciones, sino hábitos y experiencias que los acompañarán toda la vida.