El polémico informe de Comeseña tras suspender Gimnasia de Jujuy - Deportivo Madryn: “Los meto presos y…”
Lucas Comesaña decidió no reanudar el partido tras denunciar presuntas intimidaciones por parte de dirigentes del “Lobo” jujeño, quienes habrían cuestionado su desempeño en un caldeado primer tiempo, en el que no cobró un claro penal a favor del local.
(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) En un clima tenso y envuelto en polémica, el árbitro Lucas Comesaña decidió suspender el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, correspondiente a la ida de los cuartos de final del reducido para el segundo ascenso a la Primera Nacional, cuando faltaban 45 minutos para que se completara el encuentro.
El juez principal argumentó amenazas contra él y el cuerpo arbitral por parte de dirigentes del equipo local, lo que lo llevó a priorizar la seguridad y la integridad del equipo que conducía el partido.
De acuerdo con el informe que Comesaña presentó a la AFA, los incidentes comenzaron antes del partido con la exclusión de un menor de edad (alcanzapelotas) por conductas verbales inapropiadas hacia el árbitro y se agravaron durante el primer tiempo, cuando otro alcanzapelotas fue retirado por actos de protesta e intimidación.