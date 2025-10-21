(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) En un clima tenso y envuelto en polémica, el árbitro Lucas Comesaña decidió suspender el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, correspondiente a la ida de los cuartos de final del reducido para el segundo ascenso a la Primera Nacional, cuando faltaban 45 minutos para que se completara el encuentro.

El juez principal argumentó amenazas contra él y el cuerpo arbitral por parte de dirigentes del equipo local, lo que lo llevó a priorizar la seguridad y la integridad del equipo que conducía el partido.

De acuerdo con el informe que Comesaña presentó a la AFA, los incidentes comenzaron antes del partido con la exclusión de un menor de edad (alcanzapelotas) por conductas verbales inapropiadas hacia el árbitro y se agravaron durante el primer tiempo, cuando otro alcanzapelotas fue retirado por actos de protesta e intimidación. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ