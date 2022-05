(Pasta de Campeón - ADNSUR) - La Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia pospuso el arranque del III torneo Femenino de la historia para el 28 de mayo, y en Comodoro FC trabajan contrareloj.

Al no haber tenido la oportunidad de realizar la votación en la "casa madre", Comodoro FC no está afiliado y las chicas no conocen su futuro. En el último certamen realizado en Comodoro que ganó la CAI, ellas representaron a Diadema pero en esta oportunidad la dirigencia de km27 le cerró la puerta.