Lionel Messi está pasando por horas decisivas en Barcelona. Si bien no lo manifiesta públicamente, en su cabeza ronda la idea de dejar el elenco catalán debido a ciertas irregularidades que lo afectaron en las últimas semanas. Y en cuanto a eso, Newell's Old Boys de Rosario inició un plan y diferentes conversaciones para intentar convencerlo. ¿De qué? De dejar España y volver al fútbol argentino.

Según reveló el periodista Hernán Castillo en CNN Deportes, Maximiliano Rodríguez se encuentra en constante diálogo con 'La Pulga' buscando lograr que su plan de seducción surta efecto. "Está hablando hace más de dos meses con Messi de este tema. Viene de arrastre y han pasado cosas en el medio. Dijo que 'Barcelona es mi casa' pero entre líneas han pasado cosas, que fue todo este escándalo de los trolls atacándolo incluso a él", aseguró el conductor del ciclo radial.

"Vamos a darle un chirlo' (refiriéndose a lo que piensa Messi). Un chirlo es 'me voy un rato' porque él quiere vivir ahí donde vive. No quiere venir a vivir a Argentina. Un chirlo sería: 'Me voy un rato a jugar a Argentina'. Esto le ha dolido mucho, es durmiendo con el enemigo... que se entere que su presidente tiene gente en redes atacándolo a él para que no se cree más de lo que se tiene que creer es una traición. Él como contestación, algo que ya había empezado, 'aceleremos esto'", agregó Castillo.

De este modo, crecen los rumores sobre un posible arribo de Messi a la Superliga. ¿Para retirarse? Al parecer, no. Sólo llegaría con el fin de cumplir su sueño de jugar en la Primera de Newell's y después volvería a Barcelona. Sin embargo, esto a los hinchas 'leprosos' poco les importa: anhelan ver al 10 con la casaca 'rojinegra'.