El periodista Emiliano Pinson (50) reveló este jueves que padece la enfermedad de Parkinson. Lo hizo en una entrevista radial que brindó en Urbana Play.

"Me hice un estudio del sueño, me dio mal, pero yo me seguÍa sintiendo bastante mal, me voy de vacaciones con mis hijos y no estaba bien, me hice un estudio más, me sentía raro físicamente, voy al Fleni, hago unos ejercicios que me dan y me diagnostican Parkinson en febrero del año pasado y ahí entendí todo", relató el comunicador en la FM 104.3.