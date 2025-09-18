(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) River Plate perdió 2-1 ante Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en un partido intenso y cargado de polémicas. La serie se definirá en Brasil tras este resultado que complica al equipo argentino.

El momento más discutido llegó a los 79 minutos, cuando todo River reclamó penal por una dura entrada de Weverton con la rodilla en alto sobre la espalda de Montiel. El árbitro venezolano Jesús Valenzuela inicialmente no sancionó la infracción, generando el enojo en el Monumental.

A los 83 minutos, el VAR intervino y llamó al juez para revisar la jugada. Sin embargo, Valenzuela decidió mostrar tarjeta amarilla a Weverton por una acción imprudente contra Montiel pero llamó fuera de juego y no penal, argumentando que el lateral partió en posición adelantada en el origen de la jugada.