El neuquino Iñaki Basiloff sigue escribiendo páginas doradas en la natación adaptada internacional. En el Mundial de Para-Natación disputado en Singapur, el nadador argentino de 24 años se consagró campeón del mundo en los 200 metros medley (SM7) con un tiempo de 02:28:19, reafirmando su lugar entre los mejores del planeta.

El representante del Club Cipolletti, acompañado por su histórico entrenador Jorge García, demostró una vez más su jerarquía en las grandes citas. Basiloff ya había sido campeón mundial en Madeira 2022 en los 400 metros libres y, un año más tarde, obtuvo dos medallas en los Juegos Paralímpicos de París 2024, incluida la de oro en los 200 medley, su prueba predilecta.

El inicio de la temporada ya había mostrado señales de lo que vendría: Basiloff se quedó con la medalla de oro en la Liga Mundial de Paranatación en Italia, triunfo que lo posicionó como uno de los favoritos rumbo a Singapur.