En una velada cargada de emociones y significados especiales, la selección argentina le ganó 3 a 0 a Venezuela en el Estadio Monumental, en la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El partido no solo fue una clara demostración de superioridad futbolística del campeón del mundo, sino también un momento emotivo para dos referentes de la Albiceleste: Lionel Messi y Nicolás Otamendi.

Antes de que rodara la pelota, todo el foco mundial estaba puesto en Lionel Messi, quien anunció que este encuentro sería su último partido oficial con la camiseta albiceleste en Argentina. El ídolo máximo, que en cada encuentro parece desafiar el tiempo, volvió a brillar y deleitó a los hinchas con una actuación memorable.

Messi jugó los 90 minutos, fue la figura excluyente del partido y anotó dos goles que marcaron la diferencia. Además, tuvo un tanto anulado en los minutos finales. Su primera conquista llegó a los 39 minutos del primer tiempo, tras una exquisita jugada colectiva: Leandro Paredes abrió para Julián Álvarez, que con inteligencia cedió el balón al 10 para una definición magistral. El segundo gol, en el complemento, surgió tras un pase de Thiago Almada que Messi definió con precisión en el segundo palo.

OTAMENDI ANUNCIÓ QUE JUGÓ SU ÚLTIMO PARTIDO EN ARGENTINA

La noche, además, fue especialmente emotiva para Nicolás Otamendi, otro pilar de la defensa argentina y campeón del mundo. Tras el triunfo, el defensor confirmó que este partido también significó su despedida oficial de la selección argentina en territorio propio: “Te llena de emoción jugar en nuestra cancha y con nuestra gente. Necesitaba terminar de esta manera. También fue mi último partido y lo disfruté al máximo. Con la gente, con mi familia que es la que siempre está”, expresó conmovido.

Aunque el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya estaba clasificado para la Copa del Mundo 2026 desde hace varias fechas, la victoria reafirma la fuerza y el nivel de una selección que combina experiencia y juventud. En el segundo tiempo, Scaloni le dio minutos a Nico González y Lautaro Martínez, quienes fueron protagonistas en la jugada del segundo gol, cuando González llegó al fondo por izquierda y centró para que Lautaro la mandara a guardar con una espectacular palomita.

Ahora, con la clasificación al Mundial asegurada y el clima de despedidas, el plantel argentino se prepara para culminar esta etapa de Eliminatorias y ya pone la mira en el torneo que se disputará en 2026. Para los hinchas, la esperanza es que Messi, Otamendi y otros campeones del mundo puedan defender la celeste y blanca el máximo tiempo posible, disfrutando del talento y la entrega que han demostrado a lo largo de los años.