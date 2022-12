El olímpico Joaquín Arbe brilló en Comodoro y fue el ganador de la Corrida Internacional Diario Crónica

Arbe brilló en Comodoro Rivadavia tal como en el 2018 cuando se consagrara campeón de Crónica. En un ambiente festivo, sin lluvia en la competencia central de las 10 millas, se largó la prueba de calle más relevante del sur argentino el 20 de febrero de este año y por primera vez corriendo la misma distancia varones y damas.

Desde el inicio al transitar por Avenida Ducos, “Coco” Muñoz intentaba quedarse con el primer puesto; pero se le pegaba en un codo a codo, David Rodríguez, el campeón de Crónica 2020, luego se ubicaban los debutantes Diego Lacamoire, Rodrigo Roberts y “El gaucho” Lucas Báez.

Unos metros más adelante frente al Estadio Centenario que está en construcción, Arbe subía el ritmo pasando a dominar la carrera, pero en un pelotón compacto con Rodríguez, Muñoz, Lacamoire y Roberts que parecía quedarse unos metros más atrás. Había momentos que corrían prácticamente en línea, especialmente pasando frente a calle Bartolomé Mitre.

Al pasar por los primeros 6K (18’ 15”) frente a nuestro matutino, cuatro atletas se mostraban juntos, Arbe, Muñoz, Rodríguez y Lacamoire. Pero luego al ingresar a Avenida Estados Unidos, “Coco” Muñoz dominaba por unos metros, frente al esquelense Joaquín Arbe que se lo veía intacto, mientras que Rodríguez perdía nuevamente terreno igual que Roberts.

El aplauso, el aliento de la gente se hacía sentir en todo el trayecto, Joaquín Arbe corría de local sin lugar a dudas. Ganaba en Avenida Canadá, aunque por escaso margen, porque Muñoz no lo dejaba escapar, también Lacamoire hacía lo mismo, y unos cinco metros más atrás David Rodríguez.

Joaquín Arbe manejó el ritmo de la carrera de principio a fin como hacen los grandes atletas de máximo nivel, y por segunda vez logró coronarse campeón de Crónica. Venía de ganar hace una semana la Media Maratón al Paraíso.

“La viví muy bien, me sentí muy cómodo. Sí probé a los chicos dos veces. Y esas dos veces que cambié de ritmo no me siguieron, entonces me pareció que no estaban en su mejor momento. Sabía que una vez que pasemos la primera vuelta por el diario Crónica haciendo un cambio de ritmo podía sacar una diferencia”.