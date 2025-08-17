El Ogro que se anima a todo: otro récord juvenil bajo la órbita de Fabbiani
Cristian “Ogro” Fabbiani volvió a sorprender al mundo del fútbol: tras haber hecho debutar con apenas 14 años a Mateo Apolonio en Riestra, ahora le entregó la cinta de capitán a Jerónimo Gómez Mattar en Newell’s con 17 años.
(PASTA DE CAMPEÓN - ADNSUR) En Florencio Varela se escribió hoy una página inédita en la historia de Newell’s Old Boys. Jerónimo Gómez Mattar, con apenas 17 años y en lo que fue su segundo partido oficial en Primera División, recibió la cinta de capitán, transformándose así en el futbolista más joven en portar la emblemática banda en toda la historia de la Lepra.
El mediocampista, que había debutado hace apenas 35 días como profesional, fue elegido por su entrenador, Cristian “Ogro” Fabbiani, para asumir la responsabilidad de liderar al equipo desde el brazalete. Una decisión que sorprendió al ambiente futbolero y que, al mismo tiempo, reafirma el perfil disruptivo y visionario del ex delantero, hoy técnico de la Lepra.
Una huella de precocidad bajo el mismo DT
No es la primera vez que Fabbiani rompe moldes con apuestas juveniles que marcan hitos en el fútbol argentino. Meses atrás…