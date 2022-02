(Pasta de Campeón / ADNSUR) - El nuevo DT de Huracán habla sin reparos. Sabe que llegó a un club donde se demanda ser protagonista, y si bien es cierto que no se comenzó como se esperaba en el torneo local, el experimentado entrenador aclara de entrada: "es un equipo nuevo, y estamos trabajando mucho. Del equipo campeón del último torneo solo me quedaron Chacón, Araya, Castellano y Barría que le surgió una chance en Chile".

Padín sabe de presiones, y sabe como manejarla. El DT hablo con la LaCienPuntoUno y admitió: "me encontré con un plantel muy joven que juega bien, no hay que apurarlos a quemar etapas, hay mucho categoría 2002 / 2003. Son muy buenos jugadores. En Sarmiento nos pasaron cosas por inexperiencia, y nos tocó perder un partido que por ahí no merecimos. Es un torneo que servirá para ver lo que tenemos, sabemos que hay que arreglarse con los chiquitos del club porque es lo que tenemos. Los resultados mandan"

El "Globo" sabe que todo torneo que se juega hay que pelearlo, pero el gran objetivo del conjunto de barrio Industrial siempre será volver a la historia, a disputar partidos afuera de casa y ser protagonista. Pero para eso, hay que tener un equipo que este a la altura. "Creo que necesitamos un arquero, dos marcadores centrales de experiencia, dos volantes y un delantero de mucha jerarquía. Todo depende de lo que la dirigencia diga, pero se necesita eso para comenzar a trabajar y pensar en el próximo Regional y ser protagonista que es la idea", apuntó Padín.

El entrenador sabe que no hay secretos. El trabajo es la base de todo, pero también sabe que el público del "Globo" no le va a perdonar si el equipo pierde. "La gente de Huracán está esperando dar el salto de calidad que le falta. Tiene 49 títulos locales, y no es que uno no quiera pelear el campeonato local pero si haces una encuesta y le preguntas a la gente te va a decir que quiere volver a ser protagonista en un Regional y volver a los planos nacionales. A nivel local siempre va a estar peleando", sentenció.