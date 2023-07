El nuevo semillero del sur: Comodoro Rivadavia ya tiene seis jugadoras en el fútbol de Buenos Aires

El fútbol femenino ha crecido muchísimo en los últimos tiempos en la Argentina, y Comodoro Rivadavia no quedó al margen. El primer torneo comenzó a jugarse bajo la organización de la Liga en agosto de 2019, y fue el punto de partida para que muchas chicas se acerquen a la actividad y comiencen a practicarla.

Costó mucho generar el espacio para ellas en la ciudad, y algunos clubes hasta le cerraron la puerta. Ese torneo piloto lo ganó Huracán en una definición disputada en el estadio Municipal de kilómetro 3 frente a Ciudadela. Y la CAI quedó en tercera posición.

En septiembre de 2021, River Plate realizó una serie de pruebas en Comoodro Rivadavia con Máximo Gallardo, padre de Marcelo, y Claudio Otermin. Primero fue en cancha de Petroquímica, y luego en el campo de juego de Laprida donde se destacó Zoe Fierro, quién rápidamente llamó la atención de los captadores.

Lista confirmada para la gira de Las Panteras ante Perú en Comodoro Rivadavia

La pequeña jugadora, categoría 2009, se mostró entre los varones y su forma de juego hizo que tenga que viajar a Buenos Aires para que vean su desempeño y su habilidad hizo el resto. Enseguida le ofrecieron que se quede en el club de Núñez, pero hubo algunas trabas.

La jugadora formada en Abrazo de Gol tuvo que conseguir un alojamiento junto a su familia cerca del predio, dado que la institución no posee de una pensión para jugadoras del interior. Zoe hizo un sacrificio y comenzó a jugar en las formativas de River, en la categoría Sub16, donde incluso obtuvo una copa en mayo en la ciudad de Rosario donde se jugó la "Newell’s Cup", certamen que se disputó a cabo en el Predio Bella Vista.

Zoe fue la primera jugadora nacida en Comodoro Rivadavia en llegar a un club grande de Buenos Aires, y abrió la puerta para que otras jugadoras lleguen a Capital Federal y ese club

Handball: El árbitro internacional Sebastián Lenci brindará una capacitación en Comodoro Rivadavia

. Lamentablemente, la joven jugadora tuvo que regresar luego de una temporada al sur porque era imposible sostener su alojamiento allá y está jugando en Huracán, club que viene peleaando el torneo "Por Nosotras" junto a Ferro y CAI.

ARIADNA ZWENGER, DE "AZURRA" A MILLONARIA

La segunda jugadora en irse a River Plate fue Ariadna Zwenger, quien también se formó en Abrazo de Gol y tuvo una destacada actuación en el primer plantel de CAI cuando estaba como DT Alexis Cabrera en la temporada 2022 cuando salió campeón con ese equipo.

Las Panteras llegan a Comodoro Rivadavia en una visita histórica para el deporte

El entrenador fue quien la observó y se dio cuenta que tenía condiciones para probarse en Buenos Aires. El "Chino" gestionó la posibilidad de ir a San Lorenzo de Almagro en julio pasado y en River Plate, donde la jugadora de 15 años se encontró en una prueba junto a 2500 chicas de todo el país, y quedó seleccionada para volver a Núñez.

Junto a su familia decidieron que la chance no se podía desaprovechar, y pasó por la misma situación que Zoe en cuanto al alojamiento. Actualmente entrena en la categoría Sub16 y estudia en el colegio de River. " Estoy viviendo una experiencia linda y nueva, me siento muy bien con mis compañeras y con el equipo, tengo muy buena relación con las chicas, y cada vez me voy adaptando mas", le contó a Pasta de Campeón al ser consultada sobre su adaptación lejos de casa.

La "A" y "B" toman nota: ¿Qué pasará con el fútbol comodorense en el invierno?

A la lista de Zoe y Ariadna se sumó Luana Sanzana, quien tuvo la posibilidad de probarse en San Lorenzo de Almagro. La mediocampista que se destacó en CAI comenzó a jugar en Universitario, club que actualmente no participa del torneo organizado por la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En abril de este año, "Lula" se fue en silencio a Boedo donde pasó una semana entrenando y observada. La respuesta del cuerpo técnico fue contundente. "Nosotros queremos que vuelva, depende de ella y su familia, tiene condiciones, y si sabe aprovechar su físico le irá muy bien", fue el mensaje que le llegó a Cabrera, mentor de una prueba más en Buenos Aires.

Bambinos realiza un Campus de fútbol infantil "edición invierno" en Comodoro

Luana lo habló con su familia, y a mitad de año dejó todo en Comodoro (escuela, amigos y afectos) para ir detrás del sueño de convertirse en jugadora profesional en San Lorenzo de Almagro. En junio pasado fue citada por primera vez, y comenzó a sumar minutos con la camiseta "azulgrana".

La mediocampista, que igual jugó futsal, le contó a Pasta de Campeón antes de irse a Buenos Aires. "La diferencia que note en nuestra forma de entrenar, fue que allá todos los entrenamientos son realizados en la cancha donde uno juega y eso ayuda al rodaje y al ritmo de juego. Acá en Comodoro Rivadavia todavía se lucha por el lugar en una cancha de 11 para entrenar o para jugar en buenas condiciones".

CRISTAL NIEVES Y ARIANA DÍAS AL "TALADRO"

La lista de jugadoras formadas en Comodoro que se van a jugar a clubes de Buenos Aires se acrecentó en las últimas semanas cuando se conoció el viaje de Cristal Nieves y Ariana "China" Díaz a Banfield.

"Team Treno" celebra sus 13 años con un Cross Country en Comodoro

Las chicas comenzaron jugando futsal en Las Killers donde se consagraron bicampeonas nacionales y en cancha grande empezaron en San Martín, club que milita en la Primera A.

La chance llegó por un contacto y pasaron la prueba para sumarse al Taladro en las categorías formativas. Desde hace dos semanas entrena en Buenos Aires con la misma intención, llegar a Primera.

DE LA PRUEBA POR INSTAGRAM A CAMBIAR SU FORMA DE VIDA EN LA FELIZ

La historia de la sexta jugadora de Comodoro que emigrará a Buenos Aires en los próximos meses es de película. Al ver que había chicas que se iban a jugar afuera, Ariana Panquilto buscó en Instagram y encontró respuesta en Aldosivi de Mar del Plata.

La MLS se transforma con la llegada de Messi: cómo afectará al fútbol en EEUU desde los ojos del comodorense "Quique" Ruiz

Con apoyo de su familia consiguió los pasajes, y gracias a que tiene su abuela en Mar del Plata la estadía se hizo más liviana. La delantera que comenzó a jugar a los 10 años al fútbol y en futbol de salón con la camiseta de "Callejeras" pasó por Palazzo y actualmente defiende la camiseta de Petroquímica, club que milita en la Primera B de Comodoro.

Antes de viajar, la jugadora del "Verde" entrenó en doble turno. De mañana con un profesor de forma individual para mejorar la técnica, sumado al gimnasio y por la tarde noche con el plantel de km8. Y al cabo de una semana en La Feliz, Ariana recibió una respuesta favorable del DT de Aldosivi. "Tenés condiciones, y nos interesaría que te sumes. Está la chance de que entrenes con nosotros, pero depende de vos", le dijeron.

Sin pena ni gloria: Dos refuerzos de Huracán se fueron de Comodoro y consiguieron nuevo club

El mensaje retumbó durante todo el viaje de regreso a Comodoro. Lo habló con su mamá, quien siempre fue la única incondicional en todo esto, y tomaron la decisión que lo mejor es ir y probar suerte.

Panquilto terminará el año en la capital petrolera, y a fin de año se instalará en Mar del Plata para seguir alimentando ese sueño que tiene de muy chica.

PRESENTE Y FUTURO EN LA CAPITAL PETROLERA

Con cinco años de trayectoria, Comodoro Rivadavia tiene un semillero de chicas muy grande. Los primeros torneos fueron disputados por jugadoras que venían del futsal, y en la actualidad se ve el recambio.

Proyecciones de Liga sigue a paso firme: Se juega en cancha de Rada Tilly y USMA

Muchos clubes tienen en su plantel chicas de 13, 14 y 15 años que ya demuestran un gran nivel. El torneo Bambinas (Sub16) que se disputó en el complejo en Santa Lucía. Con equipos como Abrazo de Gol, CAI, Comodoro FC, Petroquímica, Laprida, y USMA que ha comenzado a trabajar muy bien con las formativas antes de comenzar a jugar cancha grande, se ve que el futuro del femenino en Comodoro tiene un gran futuro por delante, pero hay que apoyarlas y brindarle los espacios para que puedan jugar y divertirse desde chiquitas.