El momento en que un policía le dispara al camarógrafo de TyC Sports

Un camarógrafo de TyC Sports recibió tres balazos de goma en su cuerpo mientras tomaba imágenes de la represión policial fuera del estadio de Gimnasia, en los incidentes que provocaron la suspensión del partido ante Boca.

Se trata de Fernando Rivero, quien afortunadamente está fuera de peligro. “Me vio y me tiró, estaba al lado de él”, dijo la víctima en el programa Presión Alta (TyC Sports) sobre la actitud del efectivo.

“Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde”, relató el trabajador de prensa. “No se podía respirar. Nos metimos dentro de la camioneta. La garganta y los ojos te mata”, agregó.

Otro de los periodistas de la señal que se encontraba en las inmediaciones de la cancha, Matías Pelliccioni, relató lo sucedido y cómo debió abandonar el reducto con sus colegas en un auto y ayudó a sacar a algunas familias que sufrían los efectos de los gases.