(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Lucas Blondel, lateral derecho de Boca Juniors, volvió a encender la agenda futbolera tras su prolongada ausencia en el equipo titular de Miguel Ángel Russo, el entrenador que recientemente logró cortar una racha negativa de 12 partidos sin triunfos con una contundente goleada en Mendoza y este pasado domingo obtuvo una nueva victoria ante Banfield en la Bombonera.

Blondel, quien supo consolidarse como titular durante el ciclo de Fernando Gago y tuvo participaciones destacadas bajo la dirección de Diego Martínez, hoy no aparece ni siquiera en el banco de suplentes con Russo. Esta situación despertó interrogantes en el ámbito deportivo, donde comenzaron a circular versiones que van más allá del rendimiento o las cuestiones tácticas.

La ausencia del lateral, que antes era indiscutido y se proyectaba como pieza fundamental, se ha interpretado desde múltiples ángulos. Algunos medios sugieren que su exclusión responde a motivos estrictamente futbolísticos, mientras que otros deslizan que habría razones extradeportivas que afectan su presente en el club.