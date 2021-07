"Odio perder pero disfruto de su título. El fútbol esperaba por ese momento. Felicitaciones, Hermano HDP", expresó Neymar sobre el final del texto que publicó unas horas después de perder la oportunidad de ganar su primera Copa América.

"Perder me lastima, me duele. Es una cosa con la que todavía no aprendí a convivir. Ayer cuando perdí le fui a dar un abrazo al mayor y mejor de la historia que yo vi jugar, mi amigo y hermano MESSI, Estaba triste y le dije FDP (HDP en portugués) me ganaste. Estaba muy triste por perder pero este tipo es increíble", relató el crack de Paris Saint Germain.

"Tengo un respeto muy grande por lo que él hizo por el fútbol y principalmente por mí", destacó sobre su relación con su excompañero en Barcelona.

El "10" de Brasil rompió en llanto luego del final del partido que se definió por el gol de su compañero Ángel Di María, pero después de unos minutos se acercó hasta Messi -en medio de los festejos del plantel argentino- y se fundió en un abrazo.

Minutos después de la ceremonia de la entrega del trofeo, Neymar se quedó en el túnel del estadio Maracaná y esperó por sus amigos argentinos para felicitarlos.

El rosarino le regaló su camiseta y en medio de la charla retrataron a Neymar riendo junto a Messi y Paredes, algo que generó bronca entre los usuarios de las redes sociales y generó la necesidad del exSantos de explicar la situación.

El entrenador de Brasil, Tite, también se refirió a la imagen que ya dio la vuelta al mundo y destacó: "Quizás, la imagen que se vio después del partido sea un mensaje que tengamos que dar. Tiene el lado humano, de educación y de amistad que trasciende. Existen adversarios no enemigos".