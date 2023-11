Este jueves, Sergio Kun Agüero salió a desmentir los rumores respecto a un accidente en una moto de agua. A través de sus redes sociales, el exjugador de la Selección Argentina, confirmó que se encuentra en perfecto estado y llevó tranquilidad a sus fanáticos.

“Hola gente, espero que anden todo bien ya saben por qué hago este video, no sé quien inventó que tuve un accidente en la moto de agua, pero amigos, familia, mi hijos, todo el mundo preguntándome si estaba bien, mi vieja llorando. Así que la verdad no sé qué decir ni quién inventó esto, pero acá estoy bien, todo tranquilo. Gracias a todos los que se preocuparon pero no paso nada, los quiero”, expresó en X.

LA NOTICIA FALSA SOBRE SU ACCIDENTE

Durante este juevess, había circulado la noticia falsa sobre un supuesto accidente de Sergio Kun Agüero, en una moto de agua, mientras se encontraba de vacaciones en Estados Unidos. Además habían indicado que había sufrido cortes y raspones, por lo cual había sido derivado a un hospital de Miami.

Sin embargo, la situación quedó totalmente desmentida por el propio exjugador del Manchester City que envió un mensaje para asegurar que no había sucedido nada malo.