(Pasta de Campeón / ADNSUR) - En 2022, el oriundo de Rada Tilly, cursa el último año del Colegio Salesiano Deán Funes en Comodoro y se apresta a su cursada, aunque hoy tenga en sus manos el volante del UTV 252 que intentará que llegue dentro del recorrido de cinco provincias. La vida le presenta al joven una oportunidad especial y le da la chance de contar con un navegante de lujo, su padre Rafael, subcampeón sudamericano de la edición 2021 del SARR.

"Está bueno correr con tu viejo, porque es una buena experiencia y hay que disfrutarlo. Pero al principio la química fue muchos consejos, donde en algunos te decía que fuera más despacio”, sonríe el adolescente al que no le gustan las entrevistas, pero junto a PDC comenzó un diálogo que culminó con la entrevista.

"Después papá me pedía que acelerara y me doy cuenta que día a día vamos mejorando. Hay veces que me dice que pise a fondo, pero también voy con cautela y voy a mi ritmo, cosa de no romper nada para no quedarnos tirados”, agregó en referencia a "Rafa".

"Sera", como lo conocen sus amigos, dijo lo cansado que está por el tipo de competencia que afronta, la primera en su historial y como bautismo ni más, ni menos, que en el South American Rally Race 2022. Aunque también de lo que sufrió su cuerpo tras la Etapa 6, que unió la localidad pampeana de 25 de Mayo con la rionegrina de Villa Regina.

“En mi vida tomé tanto frío, me embarré y encima con el agua incesante entre el de la lluvia y de las lagunas que tenían los caminos”, manifestó este joven que quedó al borde de la hipotermia a la llegada al campamento de Villa Regina, donde no pudieron terminar la etapa completa por el intenso frío.

Sin embargo, el radatillense indicó que: "Me gusta la prueba porque estoy en el auto y cuando por ejemplo no sube un terreno, le das velocidad y le das al acelerador y te la sube, es como que se ", indicó.

"Yo creo que cada vez uno se va sintiendo más cómodo en diferentes terrenos y cómo me pasó en las dunas el domingo", aseguró.

El "Dakar sudamericano" tiene en 5 de 9 etapas dunas, un terreno en el que por primera vez el más chico de los hijos de “Rafa”, recorrerá en los casi 4200 kilómetros de su carrera varios tipos de suelos.

Pero las dunas, además del frío y agua, fueron un dolor de cabeza para el piloto más joven del SARR 2022, que ya cuenta con experiencia en carreras de quads. "Es complejo el terreno de dunas, no me sentí cómodo y no estoy acostumbrado, por lo que venía con cierto miedo ya que el UTV sube y no sabes lo que hay del otro lado". "Si le erras volás y si no te vas a enterrar hasta el fondo", agregó.

NAVEGANTE, COMPAÑERO DE EQUIPO, PERO ANTE TODO SU PADRE, RAFAEL

"Correr otra o no, no lo sé, pero no creo que en el SARR porque es demasiado cansador y tiene un sufrimiento por el alto ritmo que imponen, pero sí un CANAV podría ser", agregó.

Aunque también Sendra valora y desea lo mismo que su padre: "terminemos la carrera, donde estará la familia esperándonos y llegar bien a Viedma".

Como su padre, Rafael, Serafín pregona el deseo de manejar siendo prolijo y sin castigar el vehículo para culminar la competencia más dura de Sudamérica, sin inconvenientes y con la familia más cerca que nunca, con un integrante más que especial: su abuelo Jorge de 92 años que viajó especialmente para encontrarlos en el final del SARR.

"Yo ahora creo más que nunca que si te quedas tirado vas a sufrir por el esfuerzo que haces, teniendo en cuenta que hay que intentar terminar todos los días las etapas", indicó.

JUVENTUD, DIVINO TESORO

Sendra indicó que se refirió a cómo lleva ese “detalle” que lo posiciona como el más joven del South American Rally Race, con 18 años, y él le baja el "precio". "No lo pienso, pero está bueno que se anime la gente de 18 años o cualquier edad para correr", reconoció.

"El día después del SARR me va a quedar una buena sensación, principalmente que está buena para disfrutarla a pleno y esperemos que se pueda seguir", cerró

"En parte estaría bueno seguir corriendo, pero lo ideal es que papá lo haga solo y corriendo como piloto, por porque a él le gusta manejar más que ser navegante", aseguró el piloto que disputó el Enduro del Verano "Gesell Le Touquet".