Lleva más de 15 años jugando al fútbol, y vistió las camisetas de Portugués, Newbery, Laprida, USMA, Roca, Ciudadela, Stella Maris, Petroquímica y va por más. Luego de una temporada donde no pudo jugar en plenitud decidió sumarse al “Lusitano” y redobla la apuesta.

Si bien no tiene la cantidad exacta de goles, Maximiliano Hauros sabe que supera los 170 y quiere llegar a la marca histórica de 200 gritos en el fútbol petrolero.

Si bien sus inicios fueron en el arco, defendiendo los tres palos, cuando el cuerpo técnico lo probó de 9, ahí se dio cuenta realmente cuál era su lugar en la cancha. Y en su primer partido como delantero inició su romance con el arco de enfrente y con un gol frente a Palazzo.

En todos los clubes por los que pasó hizo amigos, y en todos dejó su huella. No hubo equipo donde no haya anotado goles. Y luego de unos meses donde no pudo jugar en plenitud decidió cambiar de aire, volver a vestir la camiseta del “Lusitano” y buscar un objetivo claro: llegar a los 200 goles.

“Hable a principio de año con José Guerreiro y quede en arrancar a mitad de año, por que tenia un trabajo nuevo que me lleva mucha exigencia física y tenia primero que afianzarme. Gracias a un llamado de (Hugo) Puntano me terminé de convencer para volver a jugar”, le contó Hauros a Pasta de Campeón.

El fútbol del ascenso es muy exigente, y los campos de juego a veces no ayudan para poder jugar bien al fútbol. El delantero se sumó hace dos semanas a Portugués y comenzó a entrenar a conciencia para llegar a cumplir su deseo. Hauros brindó su punto de vista sobre la parte física en una parte del año donde el frío está presente. “Muy difícil el volver a tomar ritmo y más con el frío, el dejar momentos con mi esposa y la familia, pero me sentí muy acompañado por los chicos del club y los profes. Ahora solo me queda alinear las piernas y sumar cuando me toqué”, contó con una sonrisa.

TOMAR IMPULSO PARA DEJAR SU HUELLA

Maximiliano Hauros tiene 34 años y lleva más de 15 años jugando en las canchas de Comodoro. Su último paso por Stella Maris, casi su segunda casa, no fue como el esperaba pero va de nuevo, toma impulso y quiere llegar a una marca extraordinaria en el fútbol local como es llegar a los 200 goles. “Mi último club fue mi amado Stella Maris donde no pude sumar muchos partidos por justamente el laburo y algunos problemas personales que uno le tenía que poner mayor atención, pero voy de nuevo con la ilusión en la espalda”, contó Hauros.

Maximiliano Hauros hizo inferiores en Nueva Generación y Portugués, y luego a lo largo de su trayectoria en Primera se puso las camisetas del “Lusitano”, Jorge Newbery, Laprida, USMA, Deportivo Roca, Ciudadela, Stella Maris, Petroquímica y luego de un último paso por el equipo costero decidió volver a Portugués, pero no piensa en el retiro.

Sobre los inicios resalta los entrenadores que lo formaron y apunta al respecto: “tuve la suerte de que me forme de muy chiquito ‘chueco’ Echaniz, Armando Tula en La Nueva y Sixto Ojeda en Portugués”.

Hauros se pone serio a la hora del hablar del presente y de lo que se viene. No fue a Portugués para colgar los botines, nada más alejado. "La idea en Portugués es pelear uno de los campeonatos o llegar a fin de año con expectativas de un ascenso. Y en lo personal, sumar goles con la idea de llegar a los 200 goles en la liga de comodoro qué tengo que comenzar a hacer números para saber cuantos faltan", contó entusiasmado por el desafío personal para lo que viene.

A lo largo de 15 años analiza el fútbol local y recuerda momentos lindos y también de los otros. "Lo más triste que pase en estos años jugando fueron los partidos donde terminaban con peleas y disturbios tanto adentro como afuera de la cancha. Muchas veces termine con el auto con un parabrisas o un vidrio menos, no se justifica por un mal resultado un daño material y menos una cabeza rota qué es mucho más grave".

De los lindos recuerdos, que son muchos, Maximiliano Hauros guarda como un tesoro en su memoria el primer logro con su querido Stella Maris “Lo mejor (piensa unos segundos) fueron dos momentos que marcaron historia tanto el primer campeonato con Stella Maris en la oficial cuando se peleo tantos años para ingresar y saliendo goleador peleando hasta las últimas fechas el campeonato, y segundo el campeonato Provincial con Petroquimica fue algo único y muy esperado por muchos años por el club”, sentenció.

Este sábado Maximiliano Hauros volvió a levantarse con una sonrisa diferente. El ir a la cancha con el bolso armado sabiendo que tiene un desafío personal y un objetivo colectivo con Deportivo Portugués le movilizó hasta la fibra más óprtico. Le tocó la casaca 18. Sabe que primero tiene que ganarse su lugar en el once inicial o sumar desde donde le toque, y luego mantener su lugar en la historia de los goleadores históricos del fútbol de Comodoro Rivadavia. “Mi sueño es seguir siendo parte del fútbol comodorense sea como jugador o en un futuro DT”, remarcó en el cierre de la nota.