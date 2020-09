El 16 de abril del año 2011, el “Huevo” Acuña debutaba en el fútbol profesional jugando en el Estadio Municipal de nuestra ciudad. Fue en el encuentro en el que Ferro enfrentó a la CAI por la Nacional B. Acuña entró a los 25 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Jorge Pereyra Día. El partido termino 3-0 a favor de los de caballito.

"Era la primera vez que viajaba en avión. Le avisé a mi familia que estaba citado, y después mis compañeros me cortaron el pelo, no sabes cómo me dejaron. Fue muy lindo poder demostrar algo de lo que sabía. En los siguientes dos partidos no me citaron, pero se lesionó el 3, así que, contra Chacarita, el Chaucha Bianco me puso como titular, pero de lateral izquierdo. Jugué siete partidos seguidos de 3, así arranqué. Yo, con tal de jugar, me adapto a cualquier posición", señalo consultado por el periodista Martín Estévez en una entrevista para El Gráfico.