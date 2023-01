El ingeniero mecánico comodorense campeón del TC que sueña con Europa y la pelea en las pistas de la vida

(Pasta de Campeón / Por Carlos Álvarez) - A nivel nacional cuando se escucha "Comodoro Rivadavia" da orgullo. En el mundo del automovilismo hay varios representantes sureños atrás de un volante en las diferentes categorías, y en la temporada 2022 fueron muchas las oportunidades que en la TV y en los celulares se leyó y escucho nombrar a la capital petrolera.

Sin lugar a dudas Ignacio Montenegro fue uno de los pilotos destacados en el ST2000 pero también Christian Abdala y Renzo Blotta en el Turismo Nacional junto a la primera pole position de Marcelo Agrelo en el TC junto al Maquin Parts.

Y precisamente en el equipo con base en Venado Tuerto, en el sur de la provincia de Santa Fe hay un comodorense, con perfil bajo, que si bien está detrás del volante, no maneja. Se trata de Julián Rivera Parejas, un joven ingeniero mecánico de 28 años que aportó su granito de arena y su conocimiento para que Juan Manuel Urcera se consagre campeón del Turismo Carretera por primera vez con Torino a mediados de diciembre pasado.

La pandemia por COVID fue un antes y un después para muchos. En ese momento, donde no se podía correr en los autódromos de la Argentina de manera presencial se hizo todo de manera virtual, y los simuladores pasaron a ser todo.

Julián se recibió de ingeniero mecánico en el ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos Aires), y eso fue el inicio de todo. "Elegí esa universidad ya que en la rama ingenieril es la mejor de Argentina y era la única con la rama automotriz específica donde se ven detalles en la rama automotriz y el deporte como dinámica del automóvil, estructuras automotrices, y motores", cuenta el comodorense de 28 años a ADNSUR y PDC.

Cuando todos los motores debieron apagarse por la pandemia, hubo que replantearse muchas cosas. Julián trabajaba como consultor en la rama ambiental en el transporte, pero una llamada de un ex profesor le cambió la vida.

"Mi llegada al Maquin Parts se dio justo después del covid, allá por octubre de 2020 donde se reactivo el deporte pero sin público", recordó y contó como fue el llamado de Carlos Caunedo, su ex profesor en la facultad para sumarse a un proyecto que sería sin dudas un antes y un después en su corta vida

"Para mí Carlos es el mejor ingeniero en la rama argentina por lejos. Me llamó y me ofreció para sumarme al trabajo con él en el equipo Maquin Parts. Él organizó la rama ingenieril en ese equipo, con el llamado deje mi trabajo de consultor en la rama ambiental en el transporte y me empece a dedicar a full en el automovilismo", explicó el comodorense.

En época de barbijos, alcohol en gel, y muy pocas salidas de casa, el ingeniero aprovechó y trabajo con la computadora invirtiendo horas y horas en lo que lo apasiona. "En la pandemia me hice muy amigos de los pilotos reales por la utilización de los simuladores (yo fabricaba con unos amigos y giraba muchísimo) y en esa época aumentó muchísimo el uso y competencias virtuales, por lo que entrené con todos los pilotos online y hemos corrido algunas competencias juntos y hemos ganado. Por ejemplo corrimos las 24 hs de Lemans y 24 hs de spa (Belgica) fuimos el único equipo argentino con mejor resultado en el 2020 (4 en el mundo en spa y 13 en Lemans)", detalló sobre una competencia que tuvo alrededor de 3000 equipos con todos los pilotos de F1, y todos los mejores deportes del mundo).

"Ahí me hice muy amigo de los pilotos y en el año 2021 le dije a 'Manu' Urcera que venga al equipo que podía ser campeón. Esto lo aclara él en todas las notas y documentales que hay", asegura.

SU FUNCIÓN DENTRO DEL MAQUIN PARTS

A veces cuando uno termina la secundaria tiene en claro el norte, y sabe qué estudiar. Julián la tenía clara y por eso quiso estudiar en el ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos Aires). "De chico siempre quise ser piloto y nunca se me dio la oportunidad de serlo y quise ser lo más cercano al piloto. Por eso decidí ser ingeniero mecánico especializado en la puesta a punto del auto y el trato con los pilotos", admitió.

Dentro del Maquin Parts cumple una función pero además colaboró en disitintos equipos por afuera del Turismo Carretera, y ha compartido box con los comodorenses Ignacio Montenegro en ST2000 y Christian Abdala en el Turismo Nacional.

"Mi trabajo especifico es la parte ingenieril en la puesta a punto del auto junto a Carlos Caunedo, el ingeniero mas profesional y competitivo de Argentina, y Nicolas Soljan que es el hijo del dueño del equipo, el cual está estudiando ingenieria mecánica en el ITBA. Entre los 3 hacemos la puesta a punto, controles ingenieriles y el trato con los pilotos para evaluar su condición de manejo y mejorar la puesta a punto del auto para mejorar su funcionamiento", explicó.

BANDERA ROJA: LE DETECTARON UN TUMOR CEREBRAL Y HUBO QUE PARAR

Julián transitaba las carreras de TC con normalidad, pero en octubre último le sacaron bandera y tuvo que ingresar a boxes. El joven ingeniero notó "algunas sensaciones raras" pero pensó que era parte del cansancio, aunque una resonancia lo puso frente a una realidad inesperada.

"Cuando cuando las sensaciones fueron más seguido decidí hacerme chequeos, y en una resonancia salió un tumor cerebral bastante grande y preocupante. Por eso ahí me dijeron que tenía que operarse si o si, y eso fue en la previa de la competencia del TC en Comodoro", recordó.

La intervención se dio como se esperaba y la evolución mucho mejor. "El 3 de noviembre tuve que operarme y todavía estoy en rehabilitación. Por suerte salió todo bien y estoy en recuperación y tratamiento. La idea es mejorarme física y personalmente para después seguir evolucionando en el trabajo, seguir en el puesto que estoy y a futuro poder ir a Europa a trabajar para afuera", concluyó el comodorense que tocó el cielo con las manos al formar parte del equipo campeón de Turismo Carretera en la temporada 2022.