(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) El pasado sábado River Plate empató sin goles ante Independiente por el Torneo Clausura 2025 en un partido discreto en el que el equipo no mostró su mejor nivel futbolístico.

La jornada además estuvo marcada por una grave lesión de Germán Pezzella, defensor clave del equipo, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

Esta lesión se confirmó tras realizar estudios médicos este domingo y se estima que el futbolista campeón del mundo estará fuera de las canchas entre 6 y 7 meses, una baja sensible para el equipo dirigido por Marcelo Gallardo.