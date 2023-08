Martin Rolle decidió ponerle fin a su carrera futbolística en Guillermo Brown de Puerto Madryn. En sus redes sociales el propio futbolista redactó en un comunicado: “Como es de público conocimiento hace más de 40 días me lesione y no encuentro pronta solución, lo que me lleva a aceptar que el cuerpo a veces habla”.

También agradeció a la institución, ”Quiero agradecer a mí actual club Guillermo Brown de Puerto Madryn que supieron comprender la situación y me apoyaron incondicionalmente”. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACA