(Pasta de Campeón - ADNSUR) En un vibrante retorno tras la suspensión del fin de semana anterior, los partidos de la tercera fecha del Torneo Apertura A del fútbol comodorense se llevaron a cabo este domingo, destacándose el triunfo del campeón, goleadas sorpresivas y la definición de un líder la tabla general.

En el atractivo del día jugado en el César Muñoz, la Comisión de Actividades Infantiles venció por 1 a 0 a Huracán y de esa forma alcanzo la cima con un pleno de victorias en lo que llevamos de torneo. Con gol de Brian Rojas, el Azzurro lidera el campeonato y espera para enfrentarse a Laprida, mientras que el Globo visitara a Jorge Newbery para el clásico de la ciudad.

En el barrio de Saavedra, el Parque consiguió un triunfazo al vencer por 2 a 1 a Jorge Newbery, con goles de Óscar Marchant y Jeremías Chaves, mientras que para el Lobo convertía Alex Aguirre. De esta forma, Saavedra rompe con su negativa de puntos y suma por primera vez de a tres antes de enfrentarse a Diadema, mientras que el Aeronauta recibirá a Huracán para disputar el clásico en La Madriguera.

En el Far West, Laprida se hizo fuerte y le ganó a un golpeado Sarmiento que no logra reponerse. Con los goles de Santiago Díaz y un doblete de Jacobo Dzaja, el Verde suma por primera vez de a tres en la previa de su visita al puntero, la CAI. Mientras que el Depo, último subcampeón del fútbol comodorense, había descontado el partido con un gol de César Zupan, pero no le alcanzó y recibirá al ascendido Tiro Federal la próxima fecha.

En cancha de Palazzo, el recién ascendido Florentino Ameghino bajó a USMA tras vencerlo por 2 a 1 y no dejar que el conjunto de KM5 se trepe a la punta. El Tricolor volvió a sumar de tres y llegó a las seis unidades, en la próxima fecha repetirá cancha al visitar al Aguilucho. Mientras que los Patricios, con el descuento de Nicolás Mercado, deberá recibir a Petroquímica.

Argentinos Diadema se hizo fuerte en su visita a Petroquímica y lo venció por 3 a 1 en KM8. Con goles de Joaquín Villaroel y un doblete de Axel Romero, los de KM27 lograron su primer triunfo en lo que va del Apertura y se preparan para recibir al campeón Saavedra. Mientras tanto, el Verde sigue sin poder triunfar en el torneo y buscará hacerlo ante USMA el próximo fin de semana en KM5.

En el barrio de KM3, Próspero Palazzo goleó a Tiro Federal por 4 a 1 y volvió a sumar luego de lo que fue su triunfo ante Sarmiento. Con los goles de Thomas Castillo, Juan Ramos, Nahuel Coria y Gabriel Campos, el Aguilucho se prepara para recibir al CAFA el fin de semana que viene. Mientras tanto, Tiro continúa sin conocer la victoria desde su regreso a primera y deberá viajar a Sarmiento para la próxima fecha.

