(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Este domingo se iban a disputar 4 encuentros de la fecha 9 del Torneo Oficial “A” y dos juegos de la “B”, pero el Departamento de Comunicación de la LFCR, a través de su presidente Ariel Bordeira, confirmó la noticia.

“Suspendidos todos los partidos programados para este domingo”, reza el comunicado oficial.

“Informamos la suspensión de todos los partidos programados para este domingo, debido a las condiciones climáticas”, agregó la nota.

Cabe recordar que este sábado la Liga de Fútbol ya había cancelado el encuentro que iban a jugar Deportivo Sarmiento y el líder de la “A”, Comisión de Actividades Infantiles que se iba a disputar en el Pampa Zaldúa.

De los juegos programados se destacaba el que iban a protagonizar en el Estadio Municipal, Ferrrocarril del Estado ante Usma, el Clásico de Km5, que se reeditaba en la máxima categoría tras 5 años

La CAI no quiere dar ventajas, y entrenó con la cancha escarchada

Mientras que en la “B” más allá de los encuentros del domingo, la categoría ya había sufrido la postergación de tres encuentros: el líder Florentino Ameghino vs Talleres Jrs; General Saavedra vs Caleta Cordova y Oeste Jrs vs San Martín.