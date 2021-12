El fútbol de Comodoro despide a Pablo Torrente

El ex entrenador de Diadema y Ciudadela falleció ayer, y enlutó a todo el fútbol de la capital petrolera. Su voz era inconfundible en los vestuarios, y en la cancha retumbaban sus indicaciones en las tribunas. Estuvo mucho tiempo identificado con el club de kilometro 27 pero también supo lograr títulos con Ciudadela. En una oportunidad logró un ascenso con el conjunto "gaucho" con sus hijos Marcos y Martín.

En redes sociales, los mensajes para su familia en este momento se multiplicaron. "Comisión del Club Atlético Argentinos Diadema acompaña en este triste momento a la familia de nuestro querido Pablo Torrente que partió en el día de ayer, dejando un dolor muy grande en las personas que lo conocimos y compartimos este lindo deporte como es el fútbol. El fue jugador, dirigente y director técnico de nuestro amado club, siempre dando lo mejor, excelente persona. Descansa en paz querido Pablo, siempre estarás en los corazones de todos los diademenses", publicó el facebook del club Diadema.

Murió el hombre atropellado en el centro de Comodoro

A su vez, el ex DT de Tiro Federal y Ciudadela, Diego Eliacincin escribió: "Pablo de vos aprendí que sin pasión, sin sacrificio el fútbol se muere. Se lo que es la gloria gracias a vos. Siempre estarás en mi mente y en mi corazón viejo loco. El barba seguramente está armando un gran picado y necesita un Gran DT como vos qué los cagué a pedos allá arriba".

El jugador Maximiliano Pardo, identificado con el club de Km27, comentó: "Nunca me voy a olvidar de la alegría q me diste como dt en el 2006 con solo 10 años, y en el 2010 me hiciste debutar con la camiseta más linda ... que en paz descanse Pablo"

Cuánto sale volar en vacaciones desde Comodoro: un comparativo de tarifas entre Aerolíneas, JetSmart y LADE

El delantero Jorge Aynol manifestó su tristeza al escribir: "Que triste noticia Pablo querido, voy a guardar los mejores recuerdos, tu pasión por el fútbol, el club, enseñarnos a los pibes del barrio, cuando me pasabas a buscar y dejar después de entrenar. Hasta siempre Pablo".

(Foto: Facebook de Diadema)