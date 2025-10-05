La Asociación de Fútbol de Veteranos de Comodoro Rivadavia emitió un comunicado oficial este sábado por la noche para informar una noticia que conmocionó a la ciudad.

A raíz de los trágicos acontecimientos ocurridos durante la jornada de este sábado 4 de octubre de 2025, se decidió suspender la fecha programada para mañana domingo en todas las competencias organizadas por la Asociación.

Esta medida refleja el profundo respeto y el duelo colectivo que atraviesan las familias, clubes y amigos de los protagonistas de esta triste noticia.

TRES MUERTES QUE ENLUTAN AL FÚTBOL VETERANO DE COMODORO RIVADAVIA

El motivo de la suspensión se centra en el fallecimiento de tres jugadores veteranos muy queridos y respetados de la región, que representaban a clubes emblemáticos de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

En este delicado contexto, la Asociación expresó en su comunicado un cálido y solidario acompañamiento a las familias, compañeros y allegados de los jugadores que perdieron la vida:

Jorge Belizán , jugador del Club Rada Tilly.

, integrante del Club Luz y Fuerza.

, integrante del Club Luz y Fuerza. Hernán Friggione, futbolista del Club Tiro Federal.

EL FÚTBOL DE VETERANOS: PASIÓN Y AMISTAD POR ENCIMA DE LO DEPORTIVO

El fútbol de veteranos es una categoría deportiva destinada a jugadores que ya superaron la etapa de competencia profesional o que buscan seguir practicando el deporte en una etapa más madura de sus vidas. Generalmente, incluye a hombres mayores de 35 años en adelante.

Esta modalidad mantiene viva la pasión por el fútbol, promoviendo la actividad física, la camaradería y el espíritu competitivo de manera adaptada a las capacidades y necesidades de los participantes.

En Comodoro Rivadavia, el fútbol de veteranos tiene un fuerte arraigo en la comunidad, congregando a jugadores que llevan años vinculados al deporte y a sus clubes locales. Más que solo competencia, es un espacio donde se refuerzan valores como la amistad, el respeto y el compromiso, y donde los encuentros son también ocasiones para compartir, generar redes sociales y mantener un estilo de vida activo.

Más allá de lo competitivo, las pérdidas de este sábado conmovieron profundamente el ambiente deportivo local, porque los jugadores fueron un ejemplo de pasión, compromiso y amistad dentro del fútbol de veteranos.

Esta situación también convocó a la reflexión en torno a la salud y el bienestar de los jugadores veteranos, quienes, pese a no competir en el nivel profesional, siguen manteniendo una actividad física intensa y prolongada.