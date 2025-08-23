(Pasta de Campeón - ADNSUR) - El fútbol de Comodoro Rivadavia volvió a verse condicionado por el viento este sábado, con ráfagas que alcanzaron los 90 km/h durante la disputa de la categoría B. A pesar de las condiciones, se pudieron disputar todos los encuentros programados.

Para este domingo, el Servicio Meteorológico anticipa una jornada marcada nuevamente por la intensidad del viento. Durante la madrugada las ráfagas podrían llegar a los 115 km/h, mientras que en horas de la tarde la máxima será de 15 grados, con ráfagas que rondarán los 85 km/h.

Pasta de Campeón on Instagram: "🔥 EL VIENTO TAMBIÉN JUEGA EN COMODORO 💨⚽ Por la fecha 23 del Torneo Apertura B, el duelo entre Stella Maris y Rada Tilly estuvo marcado por ráfagas de más de 80 km/h que hicieron volar la pelota más de lo que corría en el suelo. 🌪️ En ese contexto difícil, Rada Tilly se adaptó mejor, dio vuelta el resultado y ganó 2-1, manteniéndose en lo más alto de la tabla. 🟡⚫ 📹 Video exclusivo de Pasta de Campeón. #PastaDeCampeón #FútbolComodorense #AperturaB #RadaTilly #StellaMaris #Viento #Comodoro #FútbolConViento #PasiónDelSur"
El partido entre Stella Maris y Rada Tilly fue uno de los más perjudicados ya que se disputó en cancha de tierra. 

El clima volverá a ser protagonista en la capital petrolera, donde el viento suele alterar tanto la vida cotidiana como el desarrollo de actividades deportivas.

