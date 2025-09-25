(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El sueño de River en la Copa Libertadores culminó de forma amarga tras la derrota en el partido de vuelta de los cuartos de final contra Palmeiras.

Más allá del desempeño dentro del campo, la actuación del árbitro Andrés Matonte generó polémica, sobre todo en los minutos finales, cuando evidenció falta de control y decisiones cuestionadas que despertaron el descontento y los reclamos más fuertes del entrenador Marcelo Gallardo.

La situación empeoró con la expulsión de Marcos Acuña por doble amonestación, lo que desató el enojo del plantel, que se manifestó con fuertes protestas hacia el árbitro. La tensión fue tal que la policía brasileña tuvo que intervenir para resguardar a Matonte, quien fue protegido ante el reclamo de los jugadores y la presencia de Gallardo, quien se acercó muy enojado.