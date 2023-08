El enorme gesto de Marcelo tras la impactante lesión de Luciano Sánchez: "Me tocó vivir..."

El empate entre Argentinos Juniors y Fluminense por 1 a 1 dejó algo más que un partidazo: se vivió una impresionante lesión nunca antes vista que hizo impresionar a muchos.

Cuando se jugaban apenas 10 minutos del segundo tiempo, Marcelo pisó sin querer a Luciano Sánchez cuando se estaba barriendo para quitarle la pelota y terminó generándole un daño impresionante en su pierna derecha.

Cuando fue atendido por médicos, los mismos le confirmaron al lateral argentino que sufrió la luxación completa de la rodilla izquierda, algo que demorará entre ocho y 12 meses recuperar al 100%.

Marcelo terminó llorando: La escalofriante lesión de un jugador de Argentinos Juniors

Apenas fue expulsado, Marcelo se acercó al vestuario local para chequear el estado de su colega y pasarse ambos contactos con el fin de dialogar a la espera de ser atendido en el Hospital Finochietto de Buenos Aires.

El ex Real Madrid le dedicó un mensaje en sus redes sociales estando completamente conmovido por lo ocurrido.“Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo!”, había publicado el lateral por izquierda en su cuenta de Twitter.